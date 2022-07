Ingrid Coronado reacciona a muerte de Fernando del Solar

A los pocos minutos de confirmarse la muerte de Fernando del Solar, la madre de sus hijos, Ingrid Coronado, se vio envuelta en el escándalo al ser señalada por abandonar al artista cuando estaba enfermo de cáncer.

Horas más tarde, la periodista Pati Chapoy reveló que Ingrid estaba pasando por el difícil momento de la pérdida de su expareja, e incluso tuvo que salir de una conferencia para ir por sus niños a la escuela y darles la lamentable noticia del deceso de su padre.

Sin embargo, las críticas no se detuvieron, por lo que la agencia donde trabaja la presentadora decidió enviar un comunicado para solicitar respeto por el momento que atraviesa la artista.

“A nombre de Ingrid Coronado e hijos, agradecemos el apoyo, las muestras de cariño y solidaridad recibidas. A nuestros compañeros de la prensa, de trabajo y amigos, les pedimos su comprensión y respeto en este momento, en el que la paz y la unión familiar son lo más importante”, se lee en el mensaje a nombre de la agencia Rick Jagger.

Previo a este mensaje, Anna Ferro, viuda de Fernando del Solar, se pronunció al respecto de los ataques contra Coronado, y durante su encuentro con la prensa comentó:

“Fluyamos en amor. No te agarres una historia que no es tuya. Con tu vida es más que suficiente, con tu vida que la hagas crecer… no juzgar no criticar”.

Inclusive, para ser más directa con relación a las críticas sobre Ingrid por aparentemente haber abandonado a Del Solar en el peor momento de su vida, Ferro subrayó:

“Y la periodista Laura Estrada con la que escribió su libro ‘Arriba corazones’, reescribió varias veces el libro porque Fernando no quería que la imagen de la mamá de sus hijos saliera mal ante la gente”.