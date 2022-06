Filtran imágenes de Christian Nodal y Cazzu besándose

La vida amorosa de Christian Nodal sigue dando de qué hablar, pues todo indica que el cantante de regional mexicano si tiene una relación sentimental con Cazzu, a pesar de que hace algunos días la rapera argentina negó esta posibilidad.

A través de las redes sociales se filtraron las imágenes donde se puede ver a los artistas de la mano, para luego darse un par de besos previo al concierto de Nodal en Cruz de la Sierra, Bolivia.

Cabe señalar que la visita de Christian y Cazzu causó gran furor en dicha región, pues desde el aeropuerto de Cochabamba fueron captados tomados de las manos y sorprendidos por una gran cantidad de fanáticos que se dieron cita para recibirlos.

Sin embargo, lo que provocó la reacción de propios y extraños fue cuando los músicos se besaron en los labios, escena que podría confirmar que entre los dos hay más que una colaboración o amistad.

Como era de esperarse, las reacciones divididas de los seguidores no faltaron, pues mientras algunos dicen que hacen bonita pareja, para otros Nodal demostró que no sabe estar solo, contrario a su ex Belinda, quien está enfocada en su carrera.

Por el momento los intérpretes no han confirmado su relación, incluso diversos internautas consideran que ellos tratan de mantener su noviazgo en privado o solamente son amigos con derechos.

En días pasados Cazzu concedió una entrevista en EXA, donde afirmó que no estaba pensando en una relación, además de contar detalles de su encuentro con el mexicano.

“Yo sólo fui a ver el show y surgió de repente cantar juntos y en verdad cantamos mi canción favorita (Si te falta alguien) y a mí me gusta mucho su música”, dijo al respecto.