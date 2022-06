La maternidad ha sido un parteaguas para la vida de la cantante Dulce María, quien decidió entregarse por completo a su nueva faceta desde el nacimiento de la pequeña María Paula, e incluso a inicios de este 2022 dijo no sentirse preparada para volver a trabajar.

Con el paso de los meses la decisión de la ex RBD cambió, y ahora que se encuentra ensayando para su participación dentro del show de los “2000’s Pop Tour”; no obstante, durante su más reciente encuentro con la prensa, la artista manifestó que no ha sido nada sencillo volver a los escenarios.

“Los ensayos están súper full y llego a la casa y soy mamá y soy esposa”, confesó la intérprete dejando entrever que además de su labor como cantante, ahora también desempeña el papel de mujer de familia.

Asimismo, Dulce María contó que más allá de eso, su hija de poco más de un año la extraña y se lo ha hecho notar el tiempo que pasan juntas. “Mi bebé ayer llegue a las dos de la mañana y se levantó porque me escuchó, entonces quería jugar conmigo y yo así (cansada)”.

Por último, la también actriz externó su tristeza por no poder pasar todo el tiempo que desea con su bebé. “Se me rompe el corazón cada vez que me tengo que ir porque he estado con ella casi todo el tiempo pegadas”.

A finales de 2020 la cantante se convirtió en madre de la pequeña María Paula, fruto de su relación sentimental con Paco Álvarez. Desde hace un tiempo ha estado buscando la forma de lograr un equilibrio para no descuidar su carrera y vivir su maternidad junto a su bebé.

Poco antes de su regreso a los escenarios, Dulce lanzó una producción musical llamada ‘Origen’, pero lo que sigue siendo una incógnita es si está lista para reunirse con sus compañeros de RBD, luego del exitoso concierto que brindaron.

“Me gustaría estar con ellos en el escenario y reencontrarme con esa generación que mantiene vivo al grupo, pero aún le doy pecho a mi hija y no sé si estaría lista para salir. Que como está el mundo, aún no podemos hacer tantos planes, cada país tiene un protocolo diferente”, dijo meses antes ante los cuestionamientos sobre el tema.