El cantante Enrique Guzmán busca retomar su carrera artística tras el receso que realizó debido a la pandemia de Covid-19, por lo que en este momento se encuentra valorando distintas ofertas.

A pesar de la pausa laboral, el intérprete tiene claro que no colaborará con algunos de sus colegas, entre ellos la madre de sus hijos, Luis Enrique y Alejandra Guzmán, por lo que al escuchar la pregunta durante la entrevista que concedió al programa Hoy contestó:

“Yo no tengo inconveniente, lo que pasa es que yo, lo de Silvia y Enrique juntos no se puede hacer, igual que el de Alberto Vázquez y Enrique Guzmán”.

Al respecto del auge de las series biográficas en el medio artístico y la posibilidad de contar su vida en un proyecto de este tipo, don Enrique manifestó:

“Eso no lo vamos a hacer por ahora, a mi me da mucha [email protected]… Seguramente ahora que me retire, cuando deje de pisar los escenarios, a lo mejor a alguien se le ocurre, pero prisa no llevo ninguna”.

Por otra parte, el artista de 79 años se negó a brindar cualquier declaración sobre el proceso que entablo en su contra Frida Sofía, quien lo acusó legalmente de presunto abuso sexual.

“Las cosas familiares se manejan en familia, a flote no va a salir nada, no te preocupes, siempre he estado tranquilo (en el aspecto legal)”, explicó el cantante con una sonrisa.

Finalmente, ante la pregunta de los reporteros sobre sus respuestas tan cortantes, Guzmán dijo: “estoy en mi negocio, el que andan ustedes también igual, nada más que yo juego el mío y ustedes cuidan el suyo igual”.