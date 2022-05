México, mayo (SEMlac).- La Red Nacional de Refugios denunció que todavía hay demora y burocracia para la liberación del presupuesto 2022 para los Refugios y los Centros de atención externa, lo que en la práctica es violencia institucional que trasgrede los derechos de más de 10.000 mujeres e infantes a nivel nacional. No se trata solo de dinero, sino de una política que no protege los derechos constitucionales de las mujeres.

Piden paciencia. Es una burla, dice el comunicado difundido el pasado 25 de mayo, el cual explica la situación en que se ha dejado a más de 3.800 familias.

Es un ataque a su derecho a la vida, sostienen en un comunicado de prensa y explican que este 2022, al igual que en el 2019, los planes del gobierno en turno no priorizaron los derechos humanos de las mujeres y sus hijas e hijos.

Describen la situación de los refugios: endeudamiento, limitación de recursos y de insumos para cubrir las necesidades de las mujeres, niñas y niños; desgaste emocional de las profesionistas, quienes no han recibido sus honorarios y a quienes el área legal de la SEGOB, sin sustento alguno, no ha autorizado cubrir todos los meses laborados, según les han informado en CONAVIM.



Situación incongruente

Despreciaron trabajar con las Organizaciones no gubernamentales e instancias expertas la viabilidad de las acciones y buscando centralizar los servicios están poniendo en riesgo la operación de los mecanismos que previenen feminicidios y restituyen derechos como son los refugios, precisan.

Señalan que es urgente garantizar el derecho de todas las mujeres a vivir libres de violencias y priorizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos, entre ellos, contar con espacios de protección y atención especializada, lo cual debe de estar por encima de cualquier proceso burocrático.

Denuncian que ha sido un error la transferencia del Programa de Refugios de la Secretaría de Bienestar a la Secretaría de Gobernación, por innecesaria en un período donde el proceso estaba ya avanzado y perfectamente cuidado en el INDESOL.

Sostienen que ellas están en condiciones de firmar desde marzo con la Secretaría de Bienestar los Convenios correspondientes, proceso que se detuvo totalmente por esta insistente transferencia a Gobernación.

Señalan, sin eufemismos, que han escenificado y vivido en 2022 solo promesas, acuerdos no cumplidos, retrasos y demagogia. “Es lo que hemos recibido, más priorización omnipotente de los procesos burocráticos por encima de los derechos humanos, solicitudes diarias improcedentes y que contravienen a los lineamientos del Programa de Refugios que solo postergan la liberación del presupuesto”.



Testimonios

Ofrecen las palabras de las usuarias y de las que, sin dinero, sin apoyo dan el servicio de refugios, porque las violencias contra las mujeres no paran.

“Si estos espacios no existieran, yo creo que habría más mujeres muertas, además nos tratan como personas, usan de su dinero para comprarnos lo necesario, no entiendo porque el gobierno no les da el dinero de nuestros impuestos…”

“Nos sentimos vulneradas, frustradas, impotentes ante esta situación de injusticia, somos mujeres profesionistas que damos atención especializada en el Refugio y no se nos ha entregado el recurso, estando ya en el quinto mes de año, además nuestro trabajo se ve limitado porque ya no hay insumos…”

“En este tiempo descubrí que puedo disfrutar de mi libertad y que puedo seguir con orgullo sabiendo quien soy y hacia donde quiero llegar. En este lugar volví a nacer y eso no lo entienden las autoridades…”

“Llevo aquí ya varios meses, me tratan muy bien, pero no he podido irme a mi ciudad porque no hay dinero para que me vaya, eso me frustra porque mis planes se detienen”.

Estas son las voces de algunas de las cientos de mujeres que hoy día se encuentran en los espacios de protección de la Red Nacional de Refugios, AC (RNR) ya sea acompañando a las familias o bien protegiendo sus vidas y las de sus hijas e hijos, mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad ante la inadmisible demora y burocracia de la liberación del presupuesto 2022 para Refugios y Centros de atención externa, transgrediendo los derechos de más de 10.000 mujeres e infantes a nivel nacional, principalmente su derecho a la vida.

Es urgente garantizar el derecho de todas las mujeres a vivir libres de violencias y priorizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos, entre ellos, contar con espacios de protección y atención especializada lo cual, debe de estar por encima de cualquier proceso burocrático.

“Todo esto es violencia institucional, que no solo la recibimos quienes estamos al frente de los espacios de protección, sino también los miles de mujeres e infancias que se encuentran en los Refugios y sus Centros de Atención Externos.

“No se trata solo de dinero, sino de la protección de derechos, en el que destacamos el derecho de las mujeres, sus hijas e hijos a vivir libres de violencias y a contar con un espacio que les brinde seguridad, por ello, es importe y urgente dimensionar el impacto que tiene el retraso en la entrega del presupuesto.

En este andar, que se ha vuelto una carrera de alto aliento y pareciera de resistencia, hemos encontrado, desde la apertura al diálogo, el compromiso a favor de las necesidades planteadas, hasta la solicitud de tener paciencia…

¿Cómo tener paciencia cuando estamos hablando del atropello a un derecho humano?, ¿cómo tener paciencia cuando en México se cometen más de 10 feminicidios al día, más del 66 por ciento de las mujeres ha vivido algún tipo de violencias y a más 3.800 familias entre dos y tres integrantes se les está transgrediendo sus derechos humanos con este retraso burocrático y demagógico del presupuesto?

Por ende, no se requiere paciencia, urge proteger y garantizar un derecho humano, aplicar un presupuesto etiquetado por el Congreso de la Unión específicamente para Refugios y sus Centros Externos, cumplir las leyes, que el Gobierno no olvide que los Refugios salvan vidas y responden al derecho de las mujeres contemplado en la LGAMVLV, a las Recomendaciones de la CEDAW al Estado Mexicano de contar con espacios de protección que brinden atención integral y especializada gratuitamente, así como a la Convención Belém Do Pará.

La realidad es que, sin saber quién o quiénes sean responsables, los días pasan y las violencias siguen incrementando y los refugios están en situaciones críticas de operación. Ya no más simulaciones ni discursos urgen acciones

¡Exigimos que el Gobierno Federal garantice el presupuesto y lo entregue ya!

Duele este México que prioriza los procesos burocráticos por encima de los derechos, un reflejo más de lo que miles de mujeres víctimas de violencias viven en este país al pedir justicia, porque pedir la liberación del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 para los Refugios que protegen los derechos humanos también se trata de justicia y es inadmisible esta lastimera situación.

Hoy, también son las mujeres que están protegiendo sus vidas y la de sus hijas e hijos, así como las mujeres profesionistas, las que a través de este pronunciamiento demandan y solicitan al Gobierno Federal, a SEGOB, a la CONAVIM y a la SHCP que se libere de forma inmediata el PEF 2022, etiquetado específicamente para los refugios

¡Exigimos NO más dilación, acciones puntuales y garantes inmediatas!