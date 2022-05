San Juan del Río, 27 Mayo 2022.- Aunque solo se hayan presentado algunos intentos de extorsión por parte de delincuentes a restauranteros y hoteleros, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) San Juan del Río, hizo el llamado a sus afiliados para denunciar cualquier acto.

El dirigente de la CANACO en el municipio, Eduardo Prado Alcántara, insistió en que, hasta la fecha, no se han presentado denuncias por parte de algún agremiado al organismo.

“Denuncias que nos han llegado en este momento no tenemos ninguna; sin embargo sabemos que esto sucede y que les ha pasado a varios”, mencionó.

Señaló que buscarán tratar este problema en sus reuniones, con el objetivo de “hacer una frente común ante la delincuencia y juntarnos si es necesario para abordarlo y prevenir y ayudar a los comercios”.

“En las juntas de consejo siempre mandan algunos tips, sobre todo de la CONCANACO, las seguridades que deben de tener, con el hackeo de teléfonos, nos ha pasado con familiares cercanos, (…) porque se lo han aplicado a algunas amistades”, dijo.

El empresario señaló que desde la Cámara se les ayuda a todos los agremiados en temas legales, contables, con capacitaciones y herramientas para hacer frente a cualquier situación, hasta con la Fiscalía, por los más de 300 convenios que tienen activos.

Asimismo, refirió que entre las incidencias que han detectado está cuando llaman y no contestan, la clonación de números para pedir dinero a familiares, pero es algo que no solo se ha presentado durante las últimas semanas, sino que ya tiene tiempo.

“Los robos han sido bajos, no nos han reportado, yo no sé si porque no tienen la confianza de acercarse y pedir el apoyo por medio nuestro. Yo no tengo más que las incidencias que te hablan y sabemos que hay que colgar o la clonación de números”, informó.

Finalmente, recordó a los afiliados que es necesario corroborar y tener cuidado con la información que proporcionan, especialmente con las claves de bancos.