La señora Tita Bravo, exsuegra de Inés Gómez Mont, ha vuelto a poner en la mira pública y legal a la presentadora y su actual pareja, Víctor Álvarez Puga, asegurando que conoce el lugar exacto donde se encuentran tras darse a la fuga desde el pasado mes de septiembre.

Como se recordará, hace algunos meses Bravo aseguró que la conductora había regresado a México con su esposo e hijos, supuestamente para demostrarle a las autoridades su inocencia; pero con el paso de los meses las cosas no han cambiado, por lo que Tita ahora afirma que su exnuera presuntamente está escondida en una casa de seguridad en Chiapas, de donde es originario su esposo.

“Me lo han dicho varias amistades (que está en Chiapas), aunque otras tantas dicen que anda en Miami, pero todo es para distraer la atención y que no la busquen. Tampoco somos retrasados mentales, ¿tú crees que las autoridades no saben?, obvio que sí, pero por algo no los han querido presentar; ahí existen muchos conflictos de interés, ya que, si caen ellos, caen otros diez o veinte más”, declaró Tita Bravo a una publicación de circulación nacional.

De acuerdo con las fuentes de la mujer, la artista y su familia (esposo y sus siete hijos) estuvieron en la capital del país y después se trasladaron al sur de México. Además, se enteró que el paradero de sus nietos cambió con el paso de los días.

“Claro, según me enteré, estuvieron unos días en la CDMX y después se movieron a Chiapas. También sé que los niños ya no están con ella, me parece que están en otro sitio bajo el cuidado de la mamá de ella, lo cual no es justo porque para eso está su padre, mi hijo es quien debe tenerlos”.

“Igual les rentaron una casa, no sé si allá en Chiapas o en Puebla, sigo investigando, en eso ando. Javier mejor que nadie podría cuidarlos, en vez de seguir teniéndolos escondidos y sin ir a la escuela”, agregó la mujer haciendo referencia de que su hijo, siendo el padre, podría cuidarlos mejor.

Al escuchar toda esta información, finalmente la revista cuestionó a Bravo sobre si está segura de todo lo que dice, y sin dudarlo ella confesó:

“Yo puedo tener algunas equivocaciones en mi información, pero lo que digo es porque me consta; por ejemplo, en algún momento dije que Víctor vendía tortas afuera de la terminal de autobuses en Chiapas, antes de hacerse de tanto dinero, y ahí sí me equivoqué, ya me aclararon que lo que vendía eran pollos estilo chiapaneco”.