La actriz Danna Paola decidió acabar con las especulaciones que surgieron sobre su estado de salud, luego de que una publicación informó que estaba hospitalizada después de dar positivo a Covid-19.

A través de sus historias en Instagram, Danna charló con sus seguidores y les explicó su actual situación después de que confirmara su contagio de coronavirus.

“Me hace mucha gracia que hayan dicho que estuve en el hospital y que mis papás me llevaron, cuando mi mamá y mi hermana estaban en Cancún disfrutando el cumpleaños de mi madre, si yo hubiera estado en el hospital dudo mucho que mi hermana y mi mamá estuvieran en Bacalar y yo no pudiera ir de viaje porque me contagie de Covid”, inició su mensaje la artista.

Sobre el lugar donde se resguardo tras su contagio, la cantante explicó: “He estado en casa, haciendo música, el único hospitality donde he estado es mi casa, mi estudio, aquí hemos compartido cosas muy bonitas”.

Al respecto de su estado de salud, la joven explicó: “Esto es cuarentena, la verdad es muy vintage, pero la recuperación es mucha paciencia. He dormido muchísimo, todo lo que no había dormido, he dormido delicioso. Perdí el gusto y el olfato, eso sí, que de hecho se les olvidó poner en la nota, pero ya lo estoy recuperando, ya me sabe el café, ya huelo mi perfume, y muchísimas vitaminas y paracetamol”.

Finalmente, Danna Paola recalcó que aprovechó este tiempo para enfocarse en descansar y su faceta musical. “Estoy bien, haciendo música, preparándome y recuperando fuerzas”.