La actriz Sylvia Pasquel rompió el silencio con relación a los audios que se filtraron donde presuntamente el productor Iván Cochegrus se pronuncia negativamente en contra de algunos integrantes de la Dinastía Pinal.

Después de que tanto ella como sus hermanos Alejandra y Luis Enrique Guzmán optaron porque doña Silvia Pinal ya no sea parte de la obra ‘Caperucita ¡Qué onda con tu abuelita!’, la artista confesó que su decisión estuvo relacionada con dicha situación.

“Más que los audios, lo que iban a ocasionar esos audios, porque cuando fue el estreno, que fue demasiado tarde, debió ser muchísimo más temprano, hubo momentos en los que se pudo haber sacado a mi mamá con menos trifulca, y toda la congestión de medios encima hizo que la labor de subir a mi mamá a la silla de ruedas se viera muchísimo peor de lo que realmente es y de lo que realmente estaba”, dijo Pasquel a la prensa que la abordó en la Ciudad de México.

De la misma manera, la actriz aseguró que fue gracias al médico que les recomendó Cochegrus que la reconocida presentadora de televisión se ha recuperado de salud.

“De repente también una señora de 90 años que tiene 100 cámaras encima de ella también se asusta. La historia es que Iván llevó a un médico a la casa, que es el doctor Haro, que le cambió los medicamentos, entonces él lo que hacía era checar que le estuvieran dando el medicamento, porque ese tratamiento es lo que hizo que mi mamá se recuperara, porque mi mamá en 3 semanas cambió completamente, se enderezó, volvió a poner su cabeza en alto, eso nos puede llevar quizás a motivarla para que también se pare de la silla, porque no separa de la silla porque no quiere, no porque no pueda”.

Sin embargo, al ser cuestionada por lo que se escucha decir a Iván de su hija Stephanie Salas, Sylvia dejó entrever que además de él, hay una mujer muy cercana a la familia que no la tiene nada contenta.

“Ya no voy a estar dando más dimes y diretes porque ya no hay más que decir. No nada más es la broma de Stephanie, ni nada más es la broma de mí. Hay otra persona en la conversación que también habla mal de nosotros, y a veces nada más al perro flaco se le cargan las pulgas, y como que todo cayó sobre Iván, pero no todo es malo”, manifestó Pasquel, por lo que se rumorea que sería Efigenia Ramos, asistente de la matriarca de la dinastía Pinal, la que estaría bajo la mira de la familia.

Finalmente, Sylvia Pasquel sentenció: “No me quiero meter ahorita a dar más explicaciones, pero con el tiempo se van a ir aclarando las cosas, es difícil decirte eso porque luego la experiencia también la vas tomando conforme pasa el tiempo y vas viviendo ese tipo de temas que antes no entraban en mi casa y no existían en mi casa, entonces te vas dando cuenta de quienes son los buenos y quiénes son los malos”.