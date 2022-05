A pesar de que Lupillo Rivera ha manifestado en diversas ocasiones que ya está harto de las preguntas sobre Belinda, en esta ocasión no perdió la oportunidad de enviarle una indirecta a Christian Nodal.

Durante su más reciente encuentro con la prensa, el intérprete fue cuestionado por las últimas declaraciones del cantautor mexicano contra la actriz española, por lo que con una sonrisa dijo: “Yo creo que el deber de un hombre es callarse y seguir adelante, eso es ser un hombre de a deveras”.

Conjuntamente, el hermano de Jenni Rivera manifestó cómo es su proceder con las mujeres cuando termina una relación sentimental con ellas.

“Yo sé lo que le di a las mujeres. No es mi lugar ponerlo en mesa y decir yo hice esto, porque eso no me hace mejor, yo simplemente ¿sabes qué?, ‘que Dios me la bendiga y que siga adelante’”, recalcó.

Tras este comentario, Rivera reafirmó que no le gusta hablar sobre la joven que en un momento fue su pareja, y aunque ha pedido que dejen de relacionarlo con la cantante, la prensa y los fans continúan sacando el tema a colación.

“Yo ya le di vuelta a la página hace mucho tiempo”, dijo el artista cuando las preguntas sobre el tema continuaban para poner fin a este tema.