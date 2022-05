Montmeló (Barcelona), 21 may (EFE).- El monegasco Charles Leclerc (Ferrari), líder del Mundial de Fórmula Uno, que había sido el más rápido en las dos sesiones del viernes, volvió a marcar el mejor tiempo en el tercer y último entrenamiento libre para el Gran Premio de España, que se disputa en el circuito de Montmeló (Barcelona); donde los españoles Carlos Sainz, compañero del anterior, y Fernando Alonso (Alpine) marcaron el quinto y el decimotercer tiempo, respectivamente; y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull) el sexto. En la mejor de sus 23 vueltas, Leclerc cubrió los 4.675 metros de la pista catalana en un minuto, 19 segundos y 772 milésimas, 72 menos que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), último campeón del mundo, que lo secunda en el Mundial, a 19 puntos; y que sólo dio doce. Los dos ingleses de Mercedes, George Russell (16 giros) y el séptuple campeón mundial Lewis Hamilton (18), marcaron el tercer y el cuarto tiempo, a 148 y a 230 milésimas, respectivamente. Todos ellos con el neumático blando, con el que se lograron los mejores registros de una sesión sin mayores incidencias que acabó a 32 grados centígrados ambientales y con 45 en el asfalto. Sainz, quinto en el Mundial, con 53 puntos -51 menos que su compañero monegasco-, marcó el quinto tiempo de la calurosa sesión en Montmeló, cuyas gradas se van llenando, en espera de la calificación que ordenará la parrilla de salida de la carrera, cuyo arranque está previsto a las cinco de la tarde (15:00 horas GMT) y que será muy importante; en una pista en la que no es fácil adelantar. El piloto madrileño, que cambió el chásis de su monoplaza debido a "un problema de alimentación de combustible", giró 23 veces y en su mejor intento se quedó a 357 milésimas de Leclerc. 'Checo', tercero en el campeonato, a 38 unidades del líder repitió 19 veces el trazado de la pista catalana. En su mejor vuelta paró el crono en 1:20.260; a 488 milésimas del crono de Leclerc. Alonso marcó el decimotercer crono. El doble campeón mundial asturiano repitió 17 veces el trazado del circuito en el que logró dos de sus 32 victorias en la F1 (2006, con Renault; y 2013, con Ferrari) y en su mejor intento se quedó a dos segundos del tiempo de Leclerc. Al alemán Mick Schumacher -que por ese motivo dejó de rodar a falta de 45 minutos- se le incendió el freno del neumático trasero derecho, como principal incidencia de un ensayo en el que el francés Pierre Gasly (Alpha Tauri) no marcó tiempo. - Tabla de tiempos del tercer y último libre para el GP de España: .1. Charles Leclerc MON Ferrari 1:19,772 .2. Max Verstappen NED Red Bull a 0,072 .3. George Russell GBR Mercedes 0,148 . .4. Lewis Hamilton GBR Mercedes 0,230 .5. Carlos Sainz ESP Ferrari 0,357 .6. Sergio Pérez MEX Red Bull 0,488 .7. Lando Norris GBR McLaren 0,631 .8. Kevin Magnussen DIN Haas 0,874 .9. Valtteri Bottas FIN Alfa Romeo 1,009 10. Esteban Ocon FRA Alpine 1,110 11. Daniel Ricciardo AUS McLaren 1,138 12. Sebastian Vettel GER Aston Martin 1,172 13. Fernando Alonso ESP Alpine 1,209 14. Zhou Guanyu CHN Alfa Romeo 1,429 15. Yuki Tsunoda JPN Alpha Tauri 1,677 16. Lance Stroll CAN Aston Martin 1,748 17. Alexander Albon THA Williams 1,800 18. Nicholas Latifi CAN Williams 2,647 19. Mick Schumacher GER Haas 5,695 20. Pierre Gasly FRA Alpha Tauri s.t.