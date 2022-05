Nodal expone chat del motivo de su rompimiento con Belinda

La controversia por el motivo de la ruptura entre Belinda y Christian Nodal está más viva que nunca, y a pesar de que los artistas aseguraron que no darían a conocer detalles de su separación, hoy las cosas han cambiado.

El intérprete de regional mexicano sorprendió a sus seguidores en Twitter al publicar un mensaje en donde se muestra la captura de pantalla de un chat que presuntamente sostuvo con Belinda el pasado 4 de febrero, dejando ver que desde ese momento ya tenían fuertes problemas por temas de dinero.

“Crees que me pueda arreglar los dientes esta semana? Ósea no te va a llegar algo de dinero esta semana? Aparte de lo de mis papás? Para que me los pueda arreglar? (sic)”, escribió Belinda a Nodal.

Un minuto después y un texto borrado, la cantante comienza a reprochar que no hay respuesta de su parte y le dice que se arrepiente de todo lo que sufrió con él. Finalmente, en otro mensaje agregó: “sabía que me ibas a dejar sola y a destruir la vida”,

Junto a la conversación, Nodal escribió: “20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada. Déjenme en paz, yo estoy sanando. No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida. Todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costó a mí. Cuando me canse de dar se acabó todo”.

Como era de esperarse, la gente no tardó en reaccionar y tachar a Nodal de ‘infantil’ y de ‘poco hombre’ por exponer así a su ex, por lo que el cantautor mexicano decidió explicar el motivo que lo llevó a exponer a quien fue su prometida.

“Hay gente con capacidad de entender la situación y hay gente que idolatra y no ve más allá de la situación”, dijo en un primer mensaje. Y añadió: “Quiero enfocar mi carrera en dar amor desde lo más profundo del mundo. Y con esa gente necia jalándome no lo voy a lograr. Necesito sacar esos fantasmas que atormentan”.

Pero como los ataques continuaban, sobre todo en el aspecto de ventilar que le daba dinero a la española y su familia, Christian puntualizó: “Le llamé varias veces, le escribí y no cambió nada. No se trata de dinero, se trata de que siguen y siguen tratando de afectar, Ni siquiera el éxito les sirve para dejarme en paz. Solo faltaba ese empujón que me dieron para que por fin decidiera que hacer”.

Tras esta explicación, otros internautas manifestaron que Nodal hizo referencia a una foto que subió la mamá de Belinda que dice ‘El mundo está lleno de personas que quieren recoger frutos de árboles que nunca sembraron ni cuidaron’. Además, de haberse molestado porque la mamá de Belinda le dio ‘like’ a un comentario que lo tachaba de ‘naco’.