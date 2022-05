A pesar de que Belinda ha sido muy reservada con respecto a su rompimiento con Christian Nodal, en esta ocasión no dudó en recalcar que por el momento no quiere saber nada de temas del amor.

Mientras Bisogno le preguntaba de su nueva vida en España y si ya había hecho amigos, recalcando que no tenía derecho a tener novio, la cantante inmediatamente dijo: “Danielito ahorita novio no está permitido, por ningún motivo, o sea, ya lo platicamos tú y yo, que ese tema está prohibido por el momento, pero amigos sí, los de la serie, me llevo muy bien con todos mis compañeros, además traigo a 4 que es mi fiel compañero, y lo adoro, o sea no puedo pedir más”.

Al preguntarle sobre los rumores de romance que surgieron con algunos de los actores que convivió durante su paso por los Premios Platino, sobre todo porque cautivó las miradas de los presentes, Beli aclaró: “no, ahorita no, la verdad es que no cada vez que me agarre un hombre guapo del brazo significa que hay algo, no, ahorita estoy muy tranquila, quiero tener amigos, tengo amigos, y me estoy concentrando en mi trabajo y esa es mi prioridad en este momento”.

Sin embargo, las preguntas sobre el amor continuaron, y ante la duda de cuál sería su lista de cualidades para una futura pareja, la artista confesó: “¡Ay, madre mía!, te lo juro que es en lo último que quiero ahorita, prefiero ni hablar de ese tema, no tengo nada qué decir, no, no, no… no quiero. Estoy muy feliz por ahora en este momento y trabajando mucho, es que no tengo tiempo de otra cosa y quiero tener amigos y pasármela bien, y estar tranquila”.

Cambiado radicalmente de tema, al escuchar el nombre de Danna Paola y las especulaciones sobre un posible dueto, la intérprete comentó:“No he hablado con ella sobre eso, me felicitó por la serie, lo cual estoy super agradecida y pues hemos estado en contacto, es una chica súper linda, yo la respeto mucho y si se da la oportunidad de hacer una canción ¿por qué no?, me encantaría, es una mujer súper talentosa, que respeto, que me gusta y ojalá que sí, por qué cuando es una canción para un dueto yo feliz y ella es lo máximo”.

Y ante los comentarios de que ambas podrían protagonizar una obra de teatro, Beli aseguró que está dispuesta a realizarla si su colega quiere. “Ya me había comentado Alex Gou, y estaría padrísimo, me encantaría, yo me apunto, si ella se apunta, yo feliz”.

Finalmente, antes de despedirse, Belinda confesó que pese a encontrarse en un buen momento, no todo ha sido felicidad en su vida. “Me ha costado mucho, he estado trabajando mucho, han sido momentos complicados, y hoy les puedo decir que estoy muy bien, que me escuchen feliz no quiere decir que no haya sido difícil, porque no todo es felicidad y no todo es alegría y cosas bonitas, ha sido mucho trabajo y mucho sufrimiento, mucho dolor y así es la vida y hoy puedo decirles que me siento mucho mejor y es gracias al apoyo que me han dado”.