Tras el debut de Galilea Montijo en el programa Netas Divinas los rumores con respecto a que su relación con Consuelo Duval era forzada no se hicieron esperar.

En redes sociales parte de la audiencia aseguró que el insistente contacto entre Galilea y Consuelo se ve obligado, por lo que en lugar de transmitir buena vibra, reflejan lo contrario.

Ante este escenario, los reporteros que encontraron a Duval en la Ciudad de México decidieron cuestionarla, e incluso le comentaron que habían surgido rumores de que la llamaba “Galilela”.

Al escuchar esta situación, Consuelo inmediatamente dijo: “¡Ay no!, eso se me hace una verdadera mam$%&, y eso me saca muy cañón de mis casillas, quien me conoce, porque he sido total y absolutamente transparente, sabe que, si me encab&%nara que Galilea estuviera en el programa, lo haría evidente”.

No obstante, la actriz manifestó que tal como lo dijo en la conferencia de prensa del proyecto, la presentadora no es su íntima amiga por el momento.

“¡Claro que no!, es mi compañera, la conozco hace muchos años, no es mi amiga, lo reitero, porque no nos hemos ido de pedas, porque no sabe mi historia, porque no estuvo cuando mi papá se murió, por muchas cosas no es mi amiga, pero lo va a ser, a pesar de todos y a pesar de todo lo que digan”.

De la misma manera, la artista se refirió al presunto mote de Gali y recalcó: “No pongan palabras en mi boca que yo no he dicho, porque eso es una barbajanada y no se vale, y ustedes me conocen y si hay una neta divina soy yo”.

Finalmente, Consuelo recalcó que la presentadora del programa Hoy tendrá todo su apoyo y respaldo durante su integración en el proyecto que comparten juntas.

“Quiero mucho a Galilea, la estoy abrazando muy fuerte porque la están atacando muy cab%&, tampoco se lo merece, y vamos a entrar cuatro mujeres que con toda la sororidad del mundo la vamos a abrazar y la vamos a integrar al programa, le guste a quien le guste”, remató.