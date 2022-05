Ciudad de México, 12 may (EFE).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, dijo hoy que “no descarta” que su homólogo estadounidense, Joe Biden, invite a todos los países a la Cumbre de las Américas que se celebrará en Los Ángeles ante la polémica de la exclusión de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

“Yo no descarto el que el presidente Biden haga la invitación a todos. Me dio gusto que ayer en la Casa Blanca, todavía, y es cierto, se sostuvo que no se han girado invitaciones”, expresó en su conferencia diaria.

El presidente mexicano se refirió a la polémica que desató el pasado día 10, cuando advirtió de que no asistirá a la Cumbre de las Américas, que se realizará en Los Ángeles el 6 de junio, si Washington no invita a todos los países, una medida que ayer, miércoles, secundó el presidente de Bolivia, Luis Arce, mientras que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, opinó en Twitter que “si no están todas las naciones, no es Cumbre de las Américas”, aunque sin detallar si también contempla ausentarse.

“Nadie tiene derecho a hablar en nombre de toda América y de decidir quién participa y quién no. Somos países independientes, libres, soberanos. Nos regimos no por mandatos de hegemonías, de países extranjeros”, argumentó ahora López Obrador.

El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó la semana pasada que descartaba invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la próxima Cumbre de las Américas por considerar que “no respetan” la democracia.

Pero este miércoles la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, indicó que aún no se han enviado las invitaciones porque “no hay una decisión final”.

En medio de la controversia, López Obrador descartó roces con el Gobierno de Estados Unidos, al considerar que Biden “es una persona buena, responsable, y es demócrata, y sabe que debe respetarse a todos el derecho a disentir”.

“No (habrá represalias). Siempre he dicho que hemos recibido un trato muy respetuoso del presidente Biden. Sin que yo hable de independencia y de soberanía, él siempre menciona que nuestro trato se da a a partir de un pie de igualdad”, señaló.

La Cumbre de las Américas, que se realizó por última vez con todos los países presentes en Panamá en 2015, abordará ahora en California la migración como tema prioritario, además de la pandemia y la seguridad.