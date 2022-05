San Juan del Río, 11 mayo 2022. La empresa Agro Dagosa, lleva a cabo acciones de apoyo a familias de San Juan del Río, con la entrega de productos de la canasta básica, como jitomate y otros productos.

Jonathan Salvador Yáñez Zamora, se encarga de llevar este beneficio a más de 50 familias en la comunidad de El Carrizo.

“Junto con mi familia nos unimos y venimos a darles un poquito de ayuda a las familias, el invernadero Agro Dagosa, ubicados en El Rosario, nos hace el favor de dar estas donaciones y nosotros nos movemos a las diferentes comunidades que lo necesitan”, comentó.

Detalló que algunas de las comunidades que ya han sido beneficiadas con estas gestiones son, San Isidro, Ojo de Agua, La Valla, La Llave, San Miguel Galindo, Santa Cruz Nieto, entre otras muchas.

“Hemos recorrido casi todo el municipio, donde los delegados o líderes de las comunidades nos han abierto las puertas, para poder llegar principalmente a las amas de casa, quienes son las que más utilizan el jitomate”, dijo.

Alrededor de 800 kilos de jitomate son las donaciones que Agro Dagosa proporciona para las familias que viven con diferente tipo de rezago social en las colonias y comunidades del municipio.

El joven sanjuanense recalcó que no solamente apoyan con donaciones de jitomate, al igual lo hacen con lechuga, papa, y limones, además de que próximamente lo harán con productos a granel a muy bajo costo.

“Hace tiempo implementamos la “ruta verde”, repartimos más de 10 mil lechugas por todo en San Juan del Río y durante la pandemia limones, que en ese momento estaba muy caro, mostrándose las familias muy agradecidas”.

Indicó que al ser alimentos en donación no significa que sean alimentos en mal estado, sino todo lo contrario, son vegetales en muy buen estado, de invernaderos recién cosechados.

“Llevo ya tres años gestionando estas donaciones, a veces es muy difícil porque no tienes un sello gubernamental, yo no tengo ninguna carta pública que me respalde, lo que me respalda es mi familia y las ganas de ayudar a la gente”, finalizó.