La actriz Karla Souza decidió pronunciarse al respecto de la denuncia que realizó en 2018, cuando reveló que fue violada por un productor al inicio de su carrera.

A pesar de que la artista mexicana decidió permanecer en silencio tras sus declaraciones y dedicarse a la maternidad, en esta ocasión la integrante de la serie “How to get away with murder” abrió su corazón y confesó lo que vivió tras su denuncia pública.

“Soy mamá de dos niños preciosos, mi hija tiene cuatro (años), mi hijo dos, este año es muy emocionante porque son tres proyectos los que salen en cine, yo seguí trabajando, y quizás mediáticamente me retiré porque bien sabemos lo duro que es estar en el ojo del huracán”, explicó en primera instancia Karla en entrevista para el programa Ventaneando.

De la misma manera, Souza manifestó que tuvo que alejarse de los medios de comunicación por los ataques que recibió en redes tras pronunciarse contra la persona que la abusó.

“El tema de apoyar a la mujer y a la equidad y todo eso es un tema que a mí siempre me apasiona y siempre va a ser una de mis prioridades, para mí la terapia ha sido como muy importante y también apagar el celular… tú me dices ‘es que te desapareciste’, y sí, fue una decisión propia que tomé de alejarme porque me lastimaron mucho, fue muy doloroso para mi vivir esa época, de la forma en la que hablaban del tema y es algo que aprendí y lo agradezco, porque aprendí mucho”, aclaró.

Finalmente, y sin destapar el nombre de la persona que la violentó, a pesar de que muchas personas señalaron en su momento al cineasta Gustavo Loza como el presunto responsable de este ataque, Karla aseveró que sus declaraciones solo tuvieron el interés de ayudar a otras personas.

“En realidad, para mi es un aprendizaje muy fuerte y seguir adelante y ver que las mujeres que llegaron a mi a agradecerme y a contarme cómo había ayudado al haber yo abierto mi boca y compartido, fue lo que yo me pongo en el corazón y con eso es por lo que lo hice”, remató.

Durante la entrevista con la cadena CNN, Karla Souza relató que, al inicio de su carrera en México, cuando rodaba una serie televisiva que no identificó, fue blanco de coqueteos y acoso, tanto físico como emocional, de parte del productor, cuyo nombre rechazó revelar.

“Después de estar teniendo este abuso total, acabé cediendo a que me besara, a que me tocara de formas que yo no quería. Y en una de las instancias me agredió violentamente. Y sí, me violó”, aseguró la actriz en ese momento.