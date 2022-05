Yuridia se presentó en el palenque de la Feria Nacional de San Marcos y durante el inicio de su presentación tuvo algunos problemas técnicos, momento que aprovechó para sincerarse con sus seguidores y revelar que su show estuvo a punto de suspenderse.

Fueron poco más de cuatro minutos en los que la cantante estuvo conversando con el público y tras evidenciar los problemas de sonido, confesó que su contagio de coronavirus estuvo a punto de hacerla cancelar el espectáculo.

“Les tengo que contar un secreto Aguascalientes, este show casi se cancela… ¿les digo por qué?… porque me dio Covid…. y aquí estamos dándolo todo”, dijo la cantante.

Y para cerrar el tema, con su característico sentido del humor advirtió: “El que me quiera besar en la boca es bajo su propio riesgo”.

Por su parte, el artista Oscar Jiménez, quien abrió el show de Yuridia, también se refirió a la enfermedad de la cantante durante su encuentro con la prensa.

“Sí, creo que ella iba a cancelar, pero ¿cuándo pospones un evento así de importante?, obviamente ella está teniendo los mejores cuidados, no se quitó jamás el cubrebocas, es una persona muy profesional, tan profesional que yo le vi los ojitos ayer de ‘ay, no sé si voy a poder’”, explicó.

Y añadió: “Es una situación donde no está en manos, es una enfermedad que la puedes pescar en cualquier lugar, afortunadamente ya hay vacunas, ya no hay riesgos de muertes, pero imagínate ella con el compromiso, con el sold out, lleno, la Feria de San Marcos, no podía decir (que no)”.