Tras hacerse viral el video grabado en un concierto de Karol G en Colombia donde una mujer le lanza una bebida al rostro de la cantante ha generado todo tipo de reacciones de descontento por la acción.

En mi celular tambien quedo registrado el momento en el que esa boba hpta le dio por eso pic.twitter.com/gSjrSMuHs6 — David Sánchez (@CDavidSanchezP) April 30, 2022

Ante esta situación, la joven identificada como María Yomara decidió recurrir a las redes sociales para ofrecer disculpas públicas por su actitud, manifestando que no es admiradora de Yailin La Más Viral, actual novia de Anuel AA, quien a su vez es expareja de Karol.

“Quiero hablar lo que sucedió esa noche en Provenza con ‘La Bichota’. Todos estamos divirtiéndonos, gritando, lo que hice fue muy mal visto, acepto el error”, inició su mensaje.

Y añadió: “Me da mucha pena con ella por el acto que yo hice, no me justifico porque estaba borracha ni por mi emoción, pero todo mundo cometemos errores, me siento muy apenada, las cosas no son como lo dicen los medios, que yo soy fan de Yailin y Anuel”.

Posteriormente, Yomara recalcó que si estaba en el evento es porque le tiene gran respeto a la intérprete. “Si yo estaba en el concierto de ‘La Bichota’ en Provenza es porque obviamente yo admiro a Karol G. No le tengo envidia porque ella es una cantante, me da mucha vergüenza que eso se haya hecho viral, no lo hice con esa intención porque qué vergüenza”.

Finalmente, la joven recalcó: “Quiero aclarar que no lo hice con ninguna mala intención, me emocioné, estaba súper borracha. Pido disculpas a Karol G y a toda su fanaticada”.

Por otra parte, el amigo de María que se hace llamar “@oween_111e” en TikTok también se disculpó por lo ocurrido en el concierto.

“Yo creo que es de humanos equivocarnos y cometer errores, no estamos justificando pero que la gente vea que no fue planeado ni con intención, simplemente fue algo que se dio porque estábamos pasados de copas esperamos que esto termine aquí y muchas gracias”, expresó.

Fue el pasado 29 de abril cuando Karol G llegó al sector El Poblado para brindar una presentación gratis a sus fanáticos, pero al salir de lugar Yomara le lanzó un vaso de cerveza en la cabeza, generando molestias a todos los presentes.