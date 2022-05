Michelle Renaud nuevamente se ha colocado en la mira pública por su vida sentimental, y tras su ruptura con Danilo Carrera, han surgido recientes rumores que la relacionan con Osvaldo Benavides.

A pesar de que la actriz decidió mantener su vida privada en total hermetismo luego de su truene amoroso, en esta ocasión hizo frente a las especulaciones sobre este aspecto de su entorno personal.

“Yo tomo todas las publicaciones con humor, como gajes del oficio y me encanta que la gente cree que sabe, pero no sabe nada y así está perfecto…”, manifestó la estrella de telenovelas en entrevista para el programa matutino Hoy.

De la misma manera, Michelle aseguró estar acostumbrada a este tipo de escenarios por ser una figura pública, y reconoció que cualquier acontecimiento que logre colocarla en el ojo público de alguna manera le beneficia.

“A mí no me afecta nada porque yo me dedico a esto y estoy muy agradecida de que me apoyen, sobre todo porque cada cosa que publican de mi le da promoción a La Herencia, así que gracias, no se pierdan La Herencia…”, manifestó con una sonrisa.

Ante la insistencia de la reportera, que nuevamente le preguntó si era novia de Osvaldo, Renaud solo se limitó a mandar un beso frente a la cámara.

Los rumores de este posible noviazgo tomaron fuerza después de que la artista mostró una fotografía en la que aparece escalando el Iztaccíhuatl, escenario en donde Osvaldo presumió estar un par de días antes en Instagram.

Por si esto fuera poco, en el programa televisivo mostraron otra instantánea en la que se dice aparecen los dos subiendo la montaña, lo que reforzaría más la hipótesis de su posible noviazgo.