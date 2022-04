San Juan del Río, 29 abril 2022. Vecinos de la colonia Los Nogales, hicieron un llamado a las autoridades del municipio para que realicen debidamente la limpieza del río, al asegurar que es grave la plaga de mosquitos y el mal olor en las calles por el agua estancada.

Alrededor de 40 vecinos se convocaron a la orilla del río, en la calle Nueces para desahogar sus inconformidades en cuanto al agua estancada, debido a que dicen que las obras que se están haciendo en la colonia cercana La Rueda han ocasionado el estancamiento.

En opinión de la presidenta de Colonos de Los Nogales, Felicitas Ferrusca Yáñez, los olores con los que conviven son asfixiantes, al referir que debido a esto no pueden abrir sus puertas y ventanas para la ventilación, ya que se mete el olor a sus casas.

“Si entendemos que es parte del trabajo que se está haciendo en La Rueda, pero nosotros ya no aguantamos el olor y la plaga de mosquitos, corremos un gran riesgo de enfermedades”, recalcó la presidenta de colonos.

Solicitó de manera urgente la atención y trabajo por parte de los responsables, al mencionar que la problemática se incrementa.

“Yo como representante de mis vecinos ya he solicitado la visita de alguna autoridad y no me hacen caso, personalmente le mande mensaje a Diego Cabrera desde el 19 de abril comentándole nuestra problemática y me dejó en visto”, puntualizó.