La actriz Chantal Andere emitió su postura luego de que Sofía Castro se lanzara en contra de Cynthia Klitbo por haber contado detalles de la vida privada de su madre, Angélica Rivera, cuando fue Primera Dama de México.

Después de que Klitbo aseguró que Rivera supo que el expresidente Enrique Peña Nieto le era infiel durante su sexenio, la primogénita de ‘La Gaviota’ arremetió contra Cynthia y por su parte Chantal tampoco dudó en señalar a su colega por el fallo que tuvo.

“Yo no lo haría… yo, pero todo mundo tiene derecho, tu puedes preguntarle lo que quieras a quien sea, y está en el derecho de contestarte o no, yo ya les había comentado desde hace mucho tiempo, además, que jamás iba a hablar algo de ella. Nunca he hablado de mi vida privada y menos de la vida privada de mis amigas, eso se queda entre mis amigas y yo, cada quien está en su derecho de opinar y decir lo que guste”, expresó la hija de Jacqueline Andere durante su llegada al estreno de la obra Network.

Al ser cuestionada sobre si fue agredida por su relación con Angélica cuando era la esposa del exmandatario, Chantal contó: “La verdad es que no porque yo tampoco, de repente, expongo mucho mi vida con ella, todo mundo sabía que Angélica es mi amiga hace 30 años y de repente su vida dio un giro y estuvo en un lugar que le tocó estar, pero eso para el público, para ustedes, prensa, no era nueva, entonces nunca tuve ningún problema, habrá gente que diga ‘¡uy!, ¡qué mal que se llevan!’, me da lo mismo”.

Finalmente, Andere externó su deseo de que Angélica Rivera vuelva a trabajar en la pantalla chica. “Yo soy de las que siempre le está diciendo, ya regresa a hacer algo, sí, espero que muy pronto lo haga”.

