San Juan del Río, 26 Abril 2022.- De los 2 mil 900 productores que existen en el padrón de la Secretaría del Bienestar, sólo 2 mil 200 son los que reciben el apoyo “Producción para el Bienestar” en San Juan del Río.

David Herrera Rangel, Coordinador de los Centros Integradores en el municipio, dijo que los 700 productores restantes, que no pudieron incorporarse al programa, están a la espera de la regularización de sus papeles que acrediten la propiedad de sus parcelas.

“Para registrarse y pasa muy común, que las personas no tienen que el certificado parcelario o no está a su nombre, pero sino fuera así, bastaría un contrato de arrendamiento o un usufructo que le llaman, entonces muchas de las veces no cumplen con esa normativa y por eso no reciben el apoyo”, dijo:

Herrera Rangel, explicó que el 60 por ciento de la geografía de San Juan del Río sigue siendo rural y en lugares como La Valla, El Organal, Santa Rosa Xajay, son las zonas más importantes de cultivo en el municipio, de modo que una gran parte de los productores vienen de ahí.

Refirió que si bien, el título o la acreditación de una propiedad es indispensable para que les llegue el apoyo, se puede subsanar, con las jornadas itinerantes que el Registro Agrario Nacional (RAN), ha llevado a cabo en el municipio.

Asimismo, el coordinador detalló que los productores reciben un total de 6 mil pesos por 5 hectáreas, mientras que por cada hectárea extra que tengan se les aumenta mil 500 pesos más, hasta llegar a un límite de 22 mil pesos por año.

Finalmente, el funcionario invitó a los productores interesados a acudir a cualquiera de los centros integradores que se encuentran en el municipio y pedir información o dejar su documentación.