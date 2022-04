Eugenio Derbez decidió responderle al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), después de que el mandatario afirmó que el diálogo con los famosos de la campaña #SélvameDelTren, programado para este lunes, se canceló porque algunos rechazaron asistir.

A través de su cuenta de Instagram, el actor y productor decidió enviar un mensaje con relación a este tema, destacando que solo él canceló su asistencia a Palacio Nacional para hablar sobre el Tren Maya por una razón muy poderosa.

“Estoy haciendo este video para que vean que estoy filmando, y como verán no he cortado, estoy en una playa, no estoy en la Ciudad de México, hoy es 25 de abril, aquí está claramente, hoy fue la mañanera del 25 de abril”, inició su mensaje.

“Estoy haciendo este video porque como muchos saben hoy teníamos una reunión con el presidente todos los del movimiento Sélvame del Tren y nos la cancelaron ayer, a 24 horas de la reunión nos la cancelaron argumentando que los integrantes de este movimiento, “los famosos”, habíamos dicho que no íbamos a asistir, cosa que es falsa porque no es cierto, ya hablé con todos y nadie dijo que no iba a asistir”, detalló.

Acto seguido, Eugenio explicó: “el único que dijo que no iba a asistir fui yo, por esta razón, porque estoy filmando una película desde hace 2 meses, tengo contrato con un estudio norteamericano, y esta fecha la tengo apartada, desde hace 2 o 3 meses, y no puedo estar en la Ciudad de México el día de hoy porque estoy filmando […] Físicamente me era imposible asistir, fui el único de los 70 o más de 70 cantantes, artistas, especialistas, por cuestiones de trabajo. Argumenté también que creía que no era una buena idea porque era mejor encontrarnos allá en el lugar y con los expertos, pero mi razón número uno es porque tenía que trabajar, no fue un capricho”.

Posteriormente, Derbez recordó a sus icónicos personajes en el ambiente cómico y señaló que el presidente no llevó a cabo la reunión porque le hacía ilusión tener una imagen junto a él y esto no iba a ser posible con su ausencia.

“Pero que hayan cancelado la reunión nada más por esto, pues… si el señor presidente lo que quería era una foto conmigo yo feliz de la vida hubiera ido a Palacio Nacional, voy personalmente, me saco la foto, le hago la voz del Lonje Moco, le hago la del Óigame no, le hago un chiste de Armando Hoyos, lo que quiera, yo feliz de la vida, si lo que querían era convivir yo feliz voy a convivir, me encanta el convivio, pero sí estuvo feo que nos cancelaran, porque estoy trabajando, son cuestiones de trabajo, no por otra cosa”, declaró.

Finalmente, el ex de Victoria Ruffo invitó a los periodistas a investigar una imagen que fue mostrada en la conferencia del mandatario asegurando que inauguró un recinto de recreación en Quintana Roo.

“Y otra cosa que quería aclarar, se dijo hoy en la mañanera que yo inauguré Xcaret y no, yo no inauguré Xcaret, no hay que mentir, esa foto de Xcaret fue de hace 4 años, que estuve conduciendo los premios Platino, Xcaret se inauguró en 1990, en 1990 yo era un bebé, no tenía yo la cara que tengo en la foto que exhibieron hoy en la mañanera, no hay que mentir, porque si mienten tampoco les van a creer que no van a tirar ningún árbol, ni que no van a destruir ningún cenote, eso es mentira yo no inauguré Xcaret”.