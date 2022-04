San Juan del Río, 22 abril 2022.- El programa federal BIENESTAR apoya en San Juan del Río a 640 personas con problemas de discapacidad, otorgándoles 2 mil 800 pesos.

Angel Zapata, Representante del Director Regional de BIENESTAR, informó que el programa del Gobierno Federal donó más de 6 millones de pesos que se dispersaron en el municipio, los cuales beneficiaron a mil 640 personas discapacitadas de la región y 640 en San Juan del Río.

“El programa da prioridad a las personas con discapacidad permanente que tengan de 0 a 29 años de edad, sin embargo las personas que rebasan ese rango de edad también pueden inscribirse y se les atenderá dependiendo el presupuesto y la necesidad”, subrayó.

Dijo que para la inscripción se necesita llevar INE, CURP, acta de nacimiento, comprobante de domicilio y un certificado de discapacidad, al módulo de atención que se encuentra en la calle Miguel Hidalgo, de colonia Centro.

Dijo que el certificado de discapacidad lo pueden tramitar en el centro de salud más cercano sin ningún costo, lo que aplica para quienes no tienen seguridad social.

Mencionó que para la entrega de documentos no es necesario que vaya personalmente el interesado, ya que los puede llevar cualquier persona, lo único que importa es que vayan completos para que no se tenga ningún problema en el trámite.

Explicó que la pensión se entrega de 3 formas, puede ser por deposito, con una orden de pago para recoger el dinero en las instalaciones de Telecom o por vía directa, es decir, que se entregue en la vivienda que se registró, destacó que el modo en que se entrega depende del sistema, sin embargo pueden solicitarlo según sus necesidades.

“Muchas personas que necesitan el programa no se vienen a inscribir debido a que no se ha dado la difusión del programa o porque temen a que no proceda su solicitud” dijo para referir que teniendo sus papeles en regla, la solicitud es automática y no tendrán ningún inconveniente.