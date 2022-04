Paul Stanley alertó a sus seguidores y el medio artístico luego de publicar una imagen en redes sociales desde la cama de un hospital donde lucía decaído y usando oxígeno.

Tras su recuperación, el presentador se topó con la prensa a su salida de Televisa San Ángel, momento en que confesó que temió por su vida durante su ingreso al nosocomio.

Al escuchar los comentarios sobre cómo se encontraba, el hijo de Paco Stanley comentó con su peculiar sentido del humor:

“Vivo […] no, ¡no manches!, sí sentí que me les iba amigos, pero gracias a Dios no pasó nada, me quedé tres días internado, se complicó un poco por las plaquetas, pero bueno, gracias a Dios no pasó a más, ahora a dietita y hacer ejercicio”.

Posteriormente, Paul explicó la enfermedad que lo llevó a ser internado. “Una variante de salmonelosis… me empezó a salir en la sangre que tenía las plaquetas muy bajas, llegué a 95 y luego bajó a 85, ya cuando me dejaron salir fue a 100, tengo que estar como a 150-500, bueno, yo no soy doctor, es lo que me dicen los doctores, pero sí me espanté amigos, ¡me les iba!”.

Finalmente, el presentador del matutino Hoy dio a conocer los síntomas que lo llevaron al hospital. “Caldillo, caldillo por abajo… ya bilis por arriba, te lo juro que me temblaba todo, y sí me sentía pésimo, pésimo, algo que nunca había sentido, dije esto no está bien”.

Hasta el momento el presentador no tiene claro dónde pudo contraer la enfermedad, que normalmente se adquiere al ingerir comida en mal estado, aunque refirió que se empezó a sentir mal durante su regreso de un viaje a Orlando, Florida.