La actriz Laura Zapata reveló que estuvo a punto de ser víctima de la delincuencia de la misma manera en que sucedió con la primera actriz Silvia Pinal.

“Cuando estoy leyendo el modo de operar, digo ‘¡ah, caray!, hace 3 sábados a mí me pasó lo mismo con este mismo modo de operar’, expresó la hermana de Thalía en entrevista con la prensa.

Sobre cómo sucedió el intento de robo, Zapata relató: “me estaba maquillando para entrar en el programa de las batallas musicales y de repente me mandan mensajes ‘oiga señora, ¿cómo está?, nos está hablando una persona y nos está diciendo que usted tenía un problema y necesita usted unos papeles’, le digo ‘tranquilícese, no soy yo, no tengo ningún problema, aquí estoy yo, es alguien que quiere hacer un fraude’”.

Sin embargo, la artista decidió seguirles el juego a los ladrones mientras alertaba a las autoridades. “Una persona que sabía perfectamente bien dónde estaban mis papeles, cómo se llamaba la enfermera que estaba contestando, y porque era como muy familiar, dije ‘muy bien, dígale que ahorita van a sacar los papeles, pero que vayan a la casa, ¡claro que sí!, que ustedes van a ayudar. Hablé a la policía de Huixquilucan, en 5 minutos había dos patrullas afuera”.

Con este antecedente, es que Laura decidió comunicarse con Sylvia Pasquel al conocer la situación que pasó su madre. “Ellas tuvieron a la misma enfermera que yo, no la que está detenida, sino la que recomendó a la enfermera detenida, es una persona que estaba en su casa y que también llegó a mi casa, y le conseguía personal y a mi también, pues es la misma persona y es prima de la esposa del hermano de Silvia”.

De la misma manera, las artistas decidieron compartir imágenes de las empleadas que han trabajado en sus casas. “¿Qué chicas tienes?, ¿Qué chicas has tenido?, le mandé las fotos, y hay una persona que estuvo con ella, que estuvo conmigo y que recomendaron a la persona que robó, que está detenida”.

Finalmente, la reconocida villana de telenovelas se dijo dispuesta a colaborar con la policía para ayudar a la captura de todos los responsables del robo.

“Por supuesto, Sylvia me dijo hoy que ¿por qué no veíamos al fiscal?, ella ya vio al fiscal, y le dije ‘cuenta conmigo’, yo estoy por supuesto, además tengo todas las llamadas, yo soy muy así de no borro nada, lo imprimo, tengo todo, digo ya acostumbrada a la maldad humana”, remató.