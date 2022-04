Diputados del PAN por Querétaro denuncian amenazas

Querétaro, 20 Abril 2022.- Desde el Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN) en Querétaro, diputados federales por el estado, externaron su rechazo a las presuntas amenazas y agresiones en redes sociales y de manera física en su contra que han recibido.

Esto, luego de que el 11 de abril, día en que se discutió en la cámara de Diputados la Reforma Energética a propuesta del gobierno federal, los legisladores del PAN y de la Coalición Va por México votaron en contra.

Tan solo la legisladora federal Paulina Aguado Romero, advirtió que el gobierno federal y la militancia de Morena ha emprendido una campaña de difamación, llamándolos “traidores de la patria”, y que han sufrido agresiones y persecución.

“Hoy, lamentablemente vemos un odio, una violencia de las que estamos siendo víctimas. Les quiero afirmar que nos han decidido atacar públicamente, directamente a los legisladores de oposición, desde poner tendederos, realizar plataformas, hemos sido víctimas directas de una persecución por parte de Morena y del Gobierno Federal. Sí nos han agredido verbalmente y en redes sociales”, argumentó.

Además, Aguado Romero destacó que han sido víctimas de amenazas, y hasta de asaltos, como el caso de una diputada federal en la Ciudad de México; y que particularmente se amedrenta a mujeres a través de perfiles falsos, dijo.

“Las agresiones que vivimos diariamente en las redes sociales van desde amenazas, que ponen en riesgo nuestras vidas, y las de nuestras familias; y también insultos de todos tipos”, sostuvo.

En este sentido, la diputada federal Erika Díaz Villalón se pronunció a favor de interponer una denuncia, dado que ella misma argumentó haber recibido amenazas de muerte.

Por su parte, el legislador Felipe Fernando Macías Olvera, adelantó que presentarán una denuncia por daño moral como grupo parlamentario contra el presidente de México y el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

Reiteró que no es correcto normalizar la calumnia y difamación, así como la violencia que se promueve a través de la apología del delito por parte de simpatizantes de Morena; no obstante, los diputados afirmaron que no tendrán miedo en ir en contra de disposiciones que afecten a México.