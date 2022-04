Los cantantes Pepe y Ángela Aguilar se pronunciaron al respecto de la polémica que enfrentan luego de revelarse las imágenes en las que la joven aparece en tono romántico con el compositor Gussy Lau, quien es 15 años mayor que ella.

En entrevista para el programa El Gordo y La Flaca desde el aeropuerto de Nueva York, la intérprete envió un mensaje a quienes siguen hablando de las fotos, mientras que su famoso padre dejó en claro que no pasará por alto la situación y afirmó que ama a su familia y “la defenderá siempre”.

Al escuchar que mucho público la apoya ante el escándalo, Ángela comentó: “Los quiero más, y estoy muy feliz y agradecida, y estoy lista para lo que sigue este año, seguir sacando música y les agradezco por el apoyo”.

Posteriormente, la artista descartó que haya gente que le quiera hacer daño por esta situación. “No, yo creo que no, yo creo que todo el mundo está viviendo su vida igual que yo, y que Dios los bendiga a todos”.

De la misma manera, se negó a enviar un mensaje en contra de las personas que han hablado mal de ella tras destaparse su relación con Gussy. “Honestamente no, puro amor, pura paz y pura buena vibra para todos”.

Por su parte, Pepe Aguilar reaccionó más hermético ante el comentario de la reportera del programa de Univision sobre sus intenciones de enviarle un mensaje a los detractores de su hija.

“Si me diera el deseo este no sería el lugar para decírtelo, porque estamos afuera de un aeropuerto y es un tabloide televisivo, si estás hablando de cosas de familia, eso se arregla en familia, así es la vida, así debe ser, así es la forma en que me enseñaron mis padres”, manifestó.

Conjuntamente, el cantautor agradeció a las personas que han salido en defensa de su familia. “Que los quiero mucho yo también a ellos… son cosas de la vida, si te metes a bailar flamenco tienes que saber mover el abanico”.

Sin embargo, antes de retirarse del lugar, Pepe Aguilar confesó que llegará el momento en que se pronuncie abiertamente del tema.

“Es que no quiero hablar, ¿de qué voy a hablar?, no voy a hacer esta situación más grande de lo que es, la verdad, en su momento si hay que hablar, hablaremos, cuando tenga algo de qué hablar, que muy probablemente sí haya, ya me conocen, y saben que yo amo y adoro a mi familia, y la voy a defender siempre, pero esperémonos tantito”, destacó.