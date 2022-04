San Juan, 18 abr (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Marconi Impara lanzó “They Love Us”, su nuevo “EP” (disco de duración media) de solo cuatro canciones, en las que dijo que plasma pensamientos cortos y precisos que conecten con sus seguidores.

“Los sueños se hacen realidad y todo lo bonito que me regala (el público), puedo ahora devolvérselos con este proyecto, esa la mejor manera de agradecerles por tanto”, expresó Marconi Impara en un comunicado de prensa difundido este lunes por sus representantes.

El disco integra los temas “Enero”, “Cuanta 2X”, “Triple H” y “0 a 100”.

Este trabajo discográfico fue producido por Urba y Rome, O.V.C “Well” y Fly Twilightzone.

Con este lanzamiento, Marconi Impara busca además romper fronteras con su música, mostrando ser una persona auténtica, pues quiere que sus seguidores lo vean tal cual y cómo es, según resaltaron sus portavoces en el comunicado.

“Trato de ser otro portavoz de lo que sucede en mi manera de vivir, hacer ver que es posible salir adelante haciendo lo correcto y sobre todo expresando lo incorrecto”, afirmó Marconi.

El estreno de este “EP” viene acompañado del video oficial de la canción “Triple H”, el cual puede verse en el canal oficial de YouTube del artista.

El videoclip fue grabado en Miami (EE.UU.) bajo la casa productora We Own The City y la dirección de Pedro The Chemist, director del video musical de “Volando” (Remix) de Bad Bunny, Mora y Sech.

Marconi Impara se prepara además para su presentación en el Motherland Festival, el primer espectáculo musical pop urbano en Puerto Rico, a celebrarse el 23 y 24 de abril en el balneario de Carolina, municipio aledaño a San Juan.

En dicho evento se presentarán también Tego Calderón, Nicky Jam, Zion y Lennox, Blessd y Gigolo & la Exce, entre otros.