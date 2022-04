Lo que para Ariadne Díaz y Marcus Ornellas era un momento de celebración, pues este 17 de abril cumplieron 7 años de estar juntos, se convirtió en un día de disgusto luego de ser víctimas de la delincuencia.

Tratando de asimilar lo sucedido, la actriz que protagoniza la cuarta entrega de la exitosa franquicia Vencer, compartió los detalles del incidente por medio de su cuenta de Instagram.

“Vinimos a comer con unos amigos un ratito, nos estacionamos al lado de una farmacia en una calle transitada y se robaron los espejos [del coche]. Está Marcus pidiendo las grabaciones que en esta farmacia hay cámara y no sé qué y misteriosamente que no las tienen, que a ver qué pueden hacer…”, contó Ariadne.

Conjuntamente, la artista de 36 años lamentó que actos vandálicos como el que ellos sufrieron sean comunes en México. “Como ya estamos tan acostumbrados como si esto fuera normal o estuviera bien o a uno le queda agradecer que afortunadamente te robaron en tu ausencia para que no te asustaras o fuera algo material y nada más. No, no es normal. No está bien. Estamos acostumbrados, pero no quiere decir que esté bien”.

Finalmente, Díaz aseguró que no tendrán más opción que comprar otros espejos para que su coche sea completamente funcional y agradeció que tanto ella como Marcus se encuentren bien. “Y pues ¿qué queda? Comprarlos otra vez y dar gracias que estamos bien”.

Previo a este lamentable hecho, los actores se enviaron románticos mensajes en redes sociales para gritar a los cuatro vientos lo felices que son con su relación sentimental.

“¡Feliz aniversario, mi amor! 7 añotes y contando. Te amo”, escribió Ornellas. Por su parte, Ariadne replicó: “7 años juntos, un hijo maravilloso, miles de recuerdos juntos y millones de sueños por realizar. Te amo y aunque en la vida real (a diferencia de Instagram) hay momentos difíciles, hemos logrado salir adelante juntos y con más amor y comprensión. Te amo muchísimo y estoy orgullosa de nosotros y de nuestra familia”.