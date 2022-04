Reportan cantinas, bares y pulquerías déficit de 30 por ciento de personal en Querétaro

Querétaro, 15 Abril 2022.- El presidente de la Asociación de Cantinas, Bares y Pulquerías Tradicionales del Estado de Querétaro, Daniel Pérez Murillo, expresó que, a raíz de la recuperación de empleos perdidos durante la pandemia de COVID-19, se ha presentado un fenómeno de incremento en la rotación de personal.



El empresario estimó que registran al momento una rotación de personal que sobrepasa el 40 por ciento, en la gran mayoría de los 44 establecimientos afiliados a dicho organismo, y que actualmente se encuentran operando.



“Ya los hemos recuperado (empleos). Pero está pasando un proceso muy extraño. Nosotros, muchos de los negocios asociados están requiriendo meseros, personal de cocina, personal de barra, y no sé si la gente no quiera trabajar, porque hemos tenido en este último mes una rotación que no se habia visto antes”, manifestó.



Pérez Murillo recalcó que la rotación de personal que actualmente viven es histórica; pues mientras un fin de semana se acercan personas a cubrir las vacantes disponibles, llegan a durar solamente hasta una semana completa, aludiendo a encontrar otros empleos; o simplemente no regresan.



“Estamos hablando de una rotación de hasta un 40 por ciento por establecimiento. Es muchísima gente. Hay gente que viene, trabaja un fin de semana o una semana completa, y la siguiente semana ya no, porque ya consiguieron otro trabajo o ya no llegan”, manifestó.



En este sentido, dicho fenómeno ha provocado que se registre un déficit de personal de hasta un 30 por ciento por día, por el ausentismo laboral que llegan a representar los candidatos para las nuevas vacantes.



Daniel Pérez recordó que antes de la contingencia sanitaria por COVID-19, este sector económico llegaba a generar hasta mil 800 empleos; cuando actualmente se tienen cubiertos hasta mil 500 espacios de trabajo; por lo que calculó la disponibilidad de hasta 300 vacantes.



“Ahorita nos hemos estado metiendo mucho con universidades, chicos que de verdad estén estudiando y que quieran trabajar. Luego son eventuales o de medio tiempo; pero estamos haciendo lo mejor posible para llenar nuestras plazas”, concluyó.