Preocupa que “Ley Anticolillas de Cigarro” sea letra muerta en Querétaro

Querétaro, 14 Abril 2022.- La secretaria de Desarrollo Sostenible del Municipio de Querétaro, Tania Palacios Kuri, dijo preocuparle que la Ley de Colillas de Cigarro, que propuso ella misma en su periodo como diputada local, pueda ser “letra muerta”.

Esto, luego de que reconoció que ha sido difícil registrar denuncias ciudadanas de personas que desechan sus colillas en la vía pública, factor que genera contaminación ambiental.

“Ya está reglamentado. Es una cuestión que, te comparto con mucha sinceridad, tiene que ver también con la denuncia ciudadana, con la capacidad operativa en los momentos clave; y tiene un periodo de transición que puede ser tan largo o tan corto como los ciudadanos y la capacidad operativa lo permitan”, resaltó.

En este sentido, Palacios Kuri solicitó a la ciudadanía a denunciar cualquier acto relacionado con esta disposición, para evitar que se pierda dicha iniciativa, aprobada en la LIX Legislatura.

“Desconozco la verdad si existe o no alguna denuncia en la materia que haya llegado al último puerto de sanción, pero lo importante es que seamos conscientes y colaborativos, porque si la ciudadanía no se apodera de ellas, se pierden las iniciativas y los gobiernos no lo ven como una necesidad operativa”, aseguró.

Cabe recordar que las personas que tiran colillas de cigarro en la vía pública de manera reiterada, pueden ser acreedoras a una multa económica que va de los 35 a 350 UMAS, es decir, de los 3 mil pesos hasta 30 mil.

Por otro lado, Tania Palacios dio cuenta de la instalación de una mesa de trabajo en torno a la Ley de Economía Circular, aprobada a finales de la legislatura pasada en el estado.

La funcionaria detalló que buscarán incluir a empresas relacionadas con la producción de plásticos, para que se sumen a las nuevas disposiciones legales y se logre la consolidación de proyectos.

Además, se integrarán a las mesas instituciones académicas, para construir instrumentos que permitan una educación ambiental en las escuelas, parte de las solicitudes de esta ley para fomentar la cultura del cuidado del medio ambiente.