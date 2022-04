Kate del Castillo se unió con el cantante Beto Cuevas y a su hijo Diego para trabajar en la película de suspenso Hunting Ava Bravo, la cual es dirigida por Gary Auerbach y está disponible actualmente en el servicio de streaming Roku en Estados Unidos.

En la cinta Kate interpretará a la protagonista de la trama, la cual es una sobreviviente de trata de personas que es amenazada por un millonario que pasa el tiempo cazando cautivos en su finca ubicada en las montañas.

“Ella sabe que se puede sobrevivir. Todo va a ser con la cabeza en una manera inteligente de pelear por su vida… Ella ya sobrevivió, y los que somos sobrevivientes sabemos que se puede”, dijo Del Castillo, quien también coproduce este proyecto.

Por su parte, Diego Cuevas se encargó de la supervisión musical del filme, mientras que el exlíder de la banda La Ley, dio su voz a una canción.

Conjuntamente, el hijo del cantante escribió dos canciones para la cinta y viajó a México para colaborar con la artista mexicana Samantha Barrón, para grabar el tema Volando alto.

“Siempre uno lo puede hacer a distancia, pero no hay nada como realmente llegar. Especialmente con Samantha, como ella es una artista tan real, líricamente, de lo que escribe, creo que fue esencial ir allá, viajar y hacerlo juntos”, dijo Cuevas en una reciente entrevista.

“Escribimos una canción increíble… La historia de la canción representa de una manera directa la lucha que encausan hoy las mujeres en el mundo”, añadió.

A su vez Beto Cuevas interpreta para el filme una canción original de Cole Porter de 1934, Don’t Fence Me In. “En este caso me dediqué solamente a trabajar como cantante”, dijo el rockero.

“He estado como volviendo a mi rol de ‘frontman’ (vocalista líder). Incluso toco menos guitarra… ahora ya soy yo como instrumento musical, mi voz, y el público, y realmente lo aprecio mucho”, recalcó.

Esta no es la primera vez que la hija de Eric del Castillo se involucra de lleno en una película que aborda el tema de la trata de personas, pues participó en producciones sobre los feminicidios en México que se incluyen “Bordertown”, además de la obra “The Way She Spoke” off-Broadway.