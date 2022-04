Ciudad de México.- El Tercer Tribunal de Alzada en materia penal, en Texcoco, Estado de México, revocó la decisión judicial por medio de la cual en febrero pasado se concedió que Roxana, acusada de “homicidio en exceso de legítima defensa”, llevara su proceso en libertad, por lo que la joven indígena y madre de un niño, podría volver a prisión.

Roxana es una joven, madre soltera de un niño de 4 años de edad e indígena, que actualmente enfrenta un proceso penal en el Estado de México por haber actuado en defensa propia contra un hombre que abusó sexualmente de ella. Si bien el pasado 15 de febrero Roxana consiguió llevar su proceso en libertad, este 10 de abril el Tercer Tribunal de Alzada en materia penal, en Texcoco, Estado de México, le notificó que admitió un recurso de apelación que interpuso la familia de su agresor en contra de esta decisión, por lo que al presentarse en su próxima audiencia, con fecha del 18 de abril, Roxana podría ser detenida para enfrentar nuevamente su proceso en prisión.

Libertad de Roxana, un camino sinuoso

“Yo me dedicaba a mi hijo, trabajaba para él en un puesto de papas (…) tenía entre comillas una vida normal. No me daba cuenta de toda la violencia que se da en Nezahualcóyotl, en el Estado de México (…) Ahorita estoy en un proceso jurídico donde me acusan de homicidio simple en exceso de legítima defensa, yo creo que no es con exceso de legítima defensa porque en ese momento mi vida estaba en peligro. Estaba yo en peligro de muerte. Si no hubiera sido por esa defensa, hubiese sido yo la persona muerta en ese momento, relató Roxana este 11 de abril en entrevista con Cimacnoticias, después de haber ingresado un amparo ante el Poder Judicial de la Federación para defender su libertad condicional.

“Yo me defiendo de mi agresor al sufrir un abuso sexual. Siendo hoy fecha del 11 de abril de 2022 me quieren regresar a prisión porque las autoridades, magistrados y todo esto, le da el favor, actúa a favor de ellos, de los ofendidos, la familia de quien abusó de mí” agregó la joven.

Aunque Roxana actuó acorde a las circunstancias que amenazaban su vida, la Fiscalía de Homicidios del Estado de México la acusó del delito de homicidio con exceso de legítima defensa y del delito de violación a las leyes de inhumaciones y exhumación.

Desde el 8 de mayo de 2021, al día siguiente de los hechos, Roxana fue privada de su libertad como medida cautelar, en el Penal Neza-Bordo. Ahí pasó nueve meses, durante los cuales no sólo no obtuvo sentencia sino que su proceso penal tuvo que reponerse porque se investigó y se juzgó sin debida diligencia, perspectiva de género ni perspectiva intercultural.

Durante su detención y lo que siguió al proceso penal, “no tuve ni una oportunidad de defenderme porque era ignorante de mis derechos. En el momento que me detienen yo les digo lo que me había pasado, yo me confieso y digo por qué lo hice, que el tipo había abusado de mí sexualmente pero hicieron caso omiso a lo que yo les dije. Se los dije una y otra vez, me llevaron al médico legista y sólo me hicieron una revisión superficial. No me trasladaron para hacerme un peritaje psicológico (…) por esta ignorancia de mis derechos y del procedimiento legal me agarraron y solamente me están juzgando por el hecho que cometí, por el delito que se cometió. Hasta el momento no hay ningún juicio de lo que a mí me hicieron”, explicó Roxana.

Tras hacerse público el caso y gracias a la movilización feminista que hoy la acompaña, el pasado 15 de febrero, el Juzgado de Control de Distrito de Nezahualcóyotl modificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa e impuso otras condiciones para que Roxana siguiera el proceso en libertad.

Para conseguir este proceso, su defensa legal se basó en el amparo en revisión 315/2021, en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que para la imposición de una medida cautelar es importante considerar caso por caso, el contexto, la complejidad, las condiciones de las personas.

El pasado 16 de febrero, Roxana fue liberada del Penal de Neza Bordo, donde la esperaba su mamá (que tuvo que trasladarse desde Oaxaca hasta el Estado de México para apoyar a Roxana), su abogada Abigail Escalante, integrante de la “Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C”, y las integrantes de la colectiva “Nos Queremos Vivas Neza”.

Es de recordar que al día siguiente de su salida, el Poder Judicial del Estado de México emitió una tarjeta informativa en el que la estigmatizó y violó su derecho a la presunción de inocencia, ya que en el comunicado que difundió sobre el caso agregó un apartado de “contexto” en el que describió que: “de acuerdo con la carpeta de investigación, el 8 de mayo de 2021, la víctima se encontraba en compañía de Roxana ‘N’ quien lo estranguló hasta privarlo de la vida, y posteriormente cortar su cuerpo en partes. Más tarde, salió del domicilio y fue asegurada por policías municipales de Nezahualcóyotl, cuando arrastraba un costal y una bolsa negra con el cadáver al interior”. Al explicar esto, el Poder Judicial omitió señalar el hecho de que Roxana actuó en defensa propia.

Roxana podría regresar a prisión

Este mes y medio en libertad, Roxana se reunió con su hijo, consiguió un nuevo lugar para vivir, intentó adaptarse a una nueva vida y cumplió con todas las medidas que le impuso el Juzgado de Control: firmar todos los lunes, tomar terapia psicológica, ir a talleres cada lunes, presentar informe de antidoping y resultar negativo a cualquier estupefaciente, presentar constancia de residencia cada mes, presentar una carta compromiso, asistir a las audiencias, no salir de la ciudad y no ingerir bebidas alcohólicas.

El cumplimiento de estas medidas ha impedido que Roxana se integre a un nuevo trabajo y lleve a cabo sus actividades cotidianas de manera normal. “Todo lo he estado haciendo al pie de la letra. Me he estado apegando a estas condiciones. Tener tiempo disponible para el proceso, hemos ido hasta Texcoco solamente a firmar”, relató la joven.

Pese a ello, y de forma atípica, en menos de dos meses el Tercer Tribunal de Alzada en materia penal admitió el recurso de apelación que presentó la familia del agresor de Roxana y la Fiscalía de Homicidios, a fin de revocar la decisión del Juzgado de Control y que regresara a la prisión preventiva.

De acuerdo con el Abogado Ángel Carrera, también integrante de Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos A.C, el argumento del Tribunal para aceptar esta apelación es que el Juzgado de Control no tenía razón en sus argumentos al considerar que el homicidio (a pesar de ser sin dolo) era un delito grave.

Por ello, la defensa legal de Roxana ingresó este 11 de abril un amparo ante el Poder Judicial Federal para suspender el proceso de su nueva detención, no obstante, se le informó que se le notificará del juzgado que revisará el caso hasta después de cinco días hábiles, es decir, hasta el 24 de abril, ya que esta semana sólo hay dos días hábiles, lo que resulta preocupante ya que el proceso de ingreso de este amparo no debería tomar más de dos días, además de que el 18 de abril se llevará a cabo una audiencia a la que Roxana deberá presentarse y en la que, sin una suspensión otorgada por un juez, podría ser detenida nuevamente, explicó el abogado.

La defensa legal de Roxana buscará otras estrategias a fin de notificar al Consejo de la Judicatura, acelerar el proceso y conseguir una suspensión para la joven a más tardar el 18 de abril por la mañana, ya que una vez que sea ingresada al Penal nuevamente, su situación será más compleja, dijo el abogado.

Por ello, Roxana y la colectiva “Nos Queremos Vivas Neza” protestaron afuera de las oficinas del Poder Judicial de la Federación, ubicadas en Nezahualcóyotl, a partir de la 1 de la tarde de este 11 de abril.