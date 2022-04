Cristian Castro se encuentra inmiscuido en tremenda polémica luego de revelarse que habría mentido sobre el supuesto plantón de su hija Rafaela en la fiesta de cumpleaños que, según Verónica Castro, el cantante le organizó en Uruguay.

Fue el pasado 3 de abril cuando Vero Castro empleó las redes sociales para contar que su nieta menor no acudió a la fiesta de cumpleaños que su papá le organizó en un país distinto a donde ella vive, incluso señaló su deseo de que “en algún momento” Cristian y Rafaela puedan reencontrarse y celebrar como es debido.

No obstante, las cosas al parecer fueron distintas, pues según reveló una supuesta amiga de la familia a una revista de circulación nacional, la celebración organizada por el intérprete pudo haber sido sólo una invención del cantante para no quedar como un mal padre.

“Hablé con Vero y le pregunté si a ella la había invitado para que estuviera con su nieta y me dijo que no; eso se me hizo muy extraño porque Vero ha convivido mucho con su nieta. Además, es muy ilógico decir que le organizó toda una fiesta en Uruguay siendo que la niña vive en Colombia con su mamá, allá tiene su vida y sus amiguitos, mientras que en Uruguay solo vive él y si Vero no iría, entonces, ¿quiénes eran sus invitados?”, contó la persona.

Asimismo, la fuente dijo que esta no sería la primera vez que Vero miente para encubrir que Cristian es un padre ausente, además de que lo haría para mantener en secreto los problemas de salud mental que padece desde la muerte de su madre Socorro.

“Desde que inició la pandemia, Vero tuvo crisis de ansiedad, por eso se fue a refugiar a su casa de Acapulco y me platicó que ha estado distanciada de su nieta, me dijo que la niña la ha estado buscando mucho, que le llama, pero que ella no ha estado de humor para contestarle, incluso dice que la última vez que hablaron le dijo que no la llamara y que mejor ella la buscaría”, relató.

Ante todo este escenario, es que la persona cercana a los Castro decidió contar la verdad. “Tengo muchos años siendo amiga de Verónica y sé muy bien cómo se manejan; todo es falso, lo del cumpleaños, lo de la fiesta, lo del plantón, ¡qué bárbaros! Yo los quiero, pero es injusto que mientan así solo para llamar la atención, para no quedar mal con la niña y de paso le echan la culpa a Paola, la mamá de Rafaela, quien siempre ha tratado de llevar una buena relación con ellos y nunca les ha negado ver a la niña, más bien es al revés”, manifestó.