Falta de capacidad en Hospital San José: Enfermos Renales

San Juan del Río, 8 Abril 2022.- Nuevamente se manifestaron pacientes renales del IMSS ante las instalaciones de la Clínica 3, ubicada en Paseo Central.

Los manifestantes, familiares y algunos enfermos que reclaman un mejor trato y la infraestructura suficiente para recibir los tratamientos, exigieron hablar con los directivos.

Durante la semana, más de 400 pacientes que dejaron de recibir atención en la Clínica Santa Carmen, contratada por el IMSS para el servicio médico, fueron canalizados al Hospital San José.

Sin embargo, también se quejan de tener instalaciones que no cumplen con las medidas sanitarias que requiere el tratamiento de hemodiálisis.

Se pronunciaron con indignación de que el servicio que están recibiendo es inhumano “No tienen suficientes enfermeros, hay basura en donde estamos con el tratamiento, quitan las agujas sin guantes”, dijo uno de los supuestos pacientes.

También dijeron que durante la hemodiálisis que requiere de conexión

al dializador, hubo un apagón y no se pudo terminar con el tratamiento, que explicaron consta de 3 horas y los están desconectando antes por fallas de luz.

Apuntaron que el horario de ingreso no se está respetando, se ha retrasado el ingreso y los del turno de la tarde han salido incluso de madrugada al siguiente día.

Otra queja fue que no se cuenta con el especialista en nefrología y que los pocos enfermeros con los que cuenta el Hospital, no saben cómo hacer su trabajo, incluso dicen que parece que ni tienen los conocimientos necesarios; “No saben ni poner un parche, del 1 al 10 no llegan ni al 3”, dijo Lorena Rivera paciente renal

Por otra parte, la inconformidad también fue que no están dejando ingresar al cuidador primario con el paciente, por lo que la señora Ana Monserrat Ñañes Suárez, dice que dos enfermeros le fracturaron los dos brazos por levantarla de la silla de ruedas, al referir que no permitieron ingresar a su marido, quien es el que sabe cómo levantarla.