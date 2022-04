El joven cantante de corridos tumbados aseguró haber dejado en el pasado los escándalos que ha protagonizado a lo largo de su carrera artística e incluso ha limado asperezas con algunos de sus colegas, como el grupo Banda MS.

Tras difundirse un video en donde Natanael Cano aparece molesto durante un concierto y aventó el micrófono tras notar que el grupo de regional mexicano ya estaba esperando su salida para adueñarse del escenario, el artista explicó:

“Ahí yo estaba entregado total, estaba cantando, yo no sabía qué estaba pasando detrás de mí, y de repente volteo y nada más veo Banda MS en el screen, y veo toda la banda y yo ahí, y yo solo, y yo ‘bro… ¿what the fu%&?’, no sabía que estaba pensado, me regresé bien triste, me enojé, tiré el micrófono, quería hasta pegarle a la gente, o sea lo que hice fue poquito”.

Sin embargo, el joven reconoció que en este momento su relación con la agrupación es cordial y de compañerismo. “Con Banda MS también, todo bien con Banda MS, todo bien con todos, ahora tenemos a todos de nuestro lado y yo con ellos y ellos con nosotros, bendiciones para ellos, si yo puedo ayudarlos, los voy a ayudar”.

De la misma manera, Natanael aseguró en entrevista para el programa Sale el sol que ya es una persona más madura. “Yo tenía que grabar con gente que yo no quería, y ahora quiero ¿sabes?, porque ya no soy el mismo Nata de 18, 19 y 20, tengo 21, es un nuevo año, una nueva época para mí, un nuevo Nata, una nueva persona”.

Por otra parte, Cano aclaró el motivo por el que tuvo que abandonar un escenario durante otro concierto realizado en la Ciudad de México.

“Yo me fui, estaba cantando una canción y a mitad del concierto y en eso me voy, y mis músicos me siguen, se salen todos y dejo el escenario vacío como 7 minutos porque me dio estrés, nunca me había pasado. Empecé el concierto en Ciudad de México con todo, cantando y hubo un momento donde me empecé a sentir medio raro, yo creo que fue el gallito, yo creo que era la yerba que me puso medio paniqueado, y me salí”, narró.

Sin embargo, el artista contó que tuvo que volver y cumplir con el concierto al enterarse de la cantidad que había recibido por su presentación.

“Sentí que no me estaba entregando, pero fueron segundos de que yo sentí eso y me explotó todo, en eso me dicen ‘tienes que volver’, y yo ‘no voy a volver ¿cuánto nos están pagando?’, y cuando me dijeron dije ‘vámonos para adentro, me metí otra vez’, pero cuando volví se sintió, me extrañaron”, concluyó.