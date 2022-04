Tras ventilarse fotos de la hija menor de Pepe Aguilar besando a su presunta pareja, el compositor Gussy Lau, quién es 15 años mayor que la cantante, la intérprete decidió pronunciarse respecto a la invasión a su vida privada.



Por medio de su cuenta de Instagram, la joven de 18 años compartió un video de seis minutos, para expresar su sentir sobre las imágenes que fueron difundidas sin su consentimiento y visiblemente afectada comentó:



“Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma. Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran”.