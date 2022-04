Querétaro, 7 Abril 2022.- El diputado en Querétaro por el partido MORENA, Christian Orihuela Gómez, presentó una iniciativa para reformar la dinámica que se lleva a cabo en el trabajo de la LX Legislatura local.

Señaló que lo que se busca es establecer periodos y tiempos mayormente definidos, para continuidad del cauce de las propuestas, desde el momento de su ingreso a la Oficialía de Partes, hasta su discusión en comisiones.

“Modificar los tiempos de cada uno de los legisladores, en el cual presenten las iniciativas, las turnamos a comisión y se dictaminan. Ya que hemos visto que, muchas veces, se llevan totalmente disparejos los tiempos”, argumentó.

Explicó que con esta reforma a los artículos 47 y 48 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se propone dar un plazo de hasta un mes para dictaminar las iniciativas; y, en caso de que no se dictaminen, se tendrían que solicitar el cambio de comisión, con un nuevo plazo de un mes para ser discutida.

Para el cambio de comisión, dijo, tendría que ser el presidente de la Mesa Directiva del Congreso quien reciba esta solicitud y ejecute su facultad de dar seguimiento en otra comisión.

Orihuela Gómez lamentó que no solamente las iniciativas emanadas del PAN han sido rápidamente procesadas y aprobadas en pleno; sino que también las del grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional, como sucedió la semana pasada.

Christian Orihuela sostuvo que en la legislatura pasada, al grupo de Morena solo se le aprobaron el 30 por ciento de las propuestas; siendo que el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) también era mayoritario en el congreso.

“Por parte del diputado Christian Orihuela, he presentado, con esta, siete iniciativas, las cuales no se han turnado siquiera a comisión o no se le ha dado seguimiento; y es totalmente lamentable que no se tengan una pluralidad en esta legislatura”, comentó.

Orihuela Gómez recalcó que solamente algunos proyectos de Armando Sinecio Leyva, coordinador de Bancada, y su compañera Andrea Tovar Saavedra, han podido concretar algunas de sus iniciativas.

Finalmente, refirió que es necesario que se den plazos de hasta 72 horas para que se envíen los temas que se discutirían en pleno a todos los diputados, a través de la Gaceta Legislativa.