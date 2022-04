Gussy Lau confirmó su noviazgo con Ángela Aguilar a través de una plática en Instagram, luego de filtrarse un par de fotos donde los artistas se muestran muy cariñosos.

Ante el revuelo que provocó la noticia, sobre todo por la reacción que tendría Pepe Aguilar con respecto a la diferencia de edades que existe entre la pareja, pues Gussy tiene 33 años, mientras que Angela 18, el compositor decidió aclarar la situación que vive con la familia Aguilar.

“Es algo muy sencillo que se está saliendo de contexto, está circulando una foto de Ángela y mía. Andamos juntos, tenemos saliendo desde mitades de febrero, todo se está manejando privado, pero por error tomaron un screenshot”, explicó el ganador al Grammy por medio de un live en la mencionada red social.

El artista señaló que no estaba interesado en aclarar nada y que incluso ha recibido ofertas de revistas para hablar en exclusiva de su noviazgo con Ángela, pero decidió hacerlo en una charla pública porque “surgieron difamaciones”.

“Empezamos a salir hace un par de semanas, Pepe está de acuerdo, Aneliz también lo sabe. Ángela conoce a mis papás y ya todos lo saben. Todo era privado, hasta el screenshot que tomó un amigo”, expresó.

Y en defensa de la intérprete, Lau recalcó: “Quiero aclarar esto porque es muy feo el machismo que se está manejando. Yo dije ‘tengo que defenderla’. Empezaron a difamar muy duro, incluso podría tomar acciones legales, pero no lo voy a hacer porque no me interesa. Estoy bien con Ángela y sus papás, no me importa que empiecen a inventar cosas, pero cuando se meten con ella, ahí sí no lo voy a permitir”.

Finalmente, sobre la diferencia de edad con la cantante de música regional mexicana, Gussy Lau señaló: “Le llevó 15 años, y a los que les moleste mi edad, pues perdónenme la vida, qué delito, les pido una disculpa. Si a mi pareja no le molesta, no tengo que preocuparme por lo que un tercero piense”.