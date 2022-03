Alfredo, joven reportado como desaparecido, narra porque escapó de su casa

San Juan del Río, 31 marzo 2022.- Después del escándalo sobre la supuesta desaparición de Alfredo, un joven de 16 años de edad, que fue reportado por su madre Altagracia Hernández Yescas, apareció un video en el que la supuesta víctima de la inseguridad, narra el verdadero calvario en el que vivía y que lo obligó a escapar.

La mujer, madre del menor ‘desaparecido’, no solo recurrió a las redes sociales, sino a los amigos, familiares y vecinos, que se solidarizaron a la versión de la mujer por la supuesta desaparición de su hijo.

Incluso mediante publicaciones, convocó a una manifestación en Palacio de Gobierno para responsabilizar al gobernador en turno de la inseguridad en el estado y de la falta de respuesta por parte de las autoridades para localizar al joven.

Lo cierto es que la verdad salió a flote con el video que se supone que el mismo joven gravó para desmentir su desaparición y contar la verdad sobre lo que en realidad estaba sucediendo.

“Soy yo, Alfredo Key Miguel, el chico que supuestamente está desaparecido pero no, yo pues me salí de mi casa por voluntad propia y porque mi mamá me maltrataba bastante, también mi padrastro David”, cuenta el joven.

Dijo que su mamá lo maltrataba diariamente verbal y físicamente, al referir que todos los días en esa casa hay gritos y expone, cómo fue que su propia madre presuntamente lo llegó a dejar dormir afuera con sus perros.

Además de que en otra ocasión, la mujer lo dejó fuera de su casa y que refiere, hasta que ella se cansara lo iba a dejar entrar y le pegaba hasta que literalmente se cansaba.

“Ella me pegaba hasta se cansaba literalmente y me dio de comer en la bandeja de mis perros”, lo que refiere es algo difícil de poder soportar, por lo que decidió salirse de la casa y ponerse a salvo.

Destacó que todos los maltratos de los que era objeto por parte de su madre y de su padrastro, no eran soportables, por lo que mejor decidió salirse de ese infierno.

Luego dice que no está secuestrado, al mencionar que no sabe de dónde lo pudo haber inventado su madre, ya que más que ella, sabe el maltrato de lo que era objeto.

“Seguro es una mentira de ella, porque ahorita está haciendo mucho drama para encontrarme, pero les aseguro amigos, que si me encuentra ni tres horas voy a seguir con vida, así de grave está el asunto”.

Luego refirió la fecha de 30 de marzo, para hacer referencia al día y para callar a las personas que han posteado que anda con otras personas.

“Pero no, yo ando solo, ando acá, no les voy a decir en qué lugar, primero por mi seguridad y eso es todo”, concluye al referir que no se dude en enviarle algún comentario privado a sus redes sociales, y concluye al subrayar que no lo están haciendo grabar el video y que solo es para que la gente esté enterada de la verdad.

Aparte les compartiremos a ustedes una entrevista telefónica realizada a Altagracia Hernández Yescas, madre de Alfredo, quien montó su historia en la que participaron miles de personas que actuaron de buena fe para que encontrara a su hijo supuestamente desaparecido, pero que en realidad fue para encubrir el maltrato a su propio hijo.