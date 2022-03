A cuatro días de que Will Smith le propinó una bofetada a Chris Rock durante la gala de los Oscar y las imágenes dieron la vuelta al mundo provocando todo tipo de comentarios, reacciones y memes, un nuevo video ha salido a la luz.

Ahora ha empezado a circular en redes sociales un clip tomado dentro de la gala que muestra lo sucedido desde otro ángulo, pues en este se observa la reacción que tuvo Jaden Pinkett Smith después de la agresión de Will a Chris.

Cuando el comediante recién agredido dice “Will Smith acaba de darme una hostia”, la actriz se inclina hacia delante en lo que parece un gesto de risa. Inmediatamente, el actor empieza a gritar a Rock exigiéndole que no mencione el nombre de su mujer “con su p%&$ boca”.

En el video compartido por el actor Michael Rapaport, también se escucha una voz en off automatizada leyendo el rótulo que indica: “Este es un ángulo que la mayoría de la gente no ha visto. Mira la reacción de Jada”.

Horas más tarde, Rapaport agregó el mismo video con el acercamiento a la reacción de la esposa del protagonista del ‘El príncipe del rap en Bel-Air’ y cuestionó la actitud de Pinkett Smith.

“La gente decía que Will Smith estaba protegiendo a Jada, ¿por qué JADA no estaba protegiendo a Will de arruinar literalmente toda su carrera? Mi esposa habría estado peleando conmigo antes de que me sentara por hacer una un agujero de mí mismo y de nuestra familia”, manifestó.

Hasta el final de la redacción de esta información, Jada Pinkett Smith no se ha pronunciado respecto a lo señalado por su colega Michael Rapaport.