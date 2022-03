Sasha Sokol brinda sus primeras declaraciones tras denuncia contra Luis de Llano￼

Sasha Sokol rompió el silencio luego de que hace tres semanas denunciara públicamente el abuso que sufrió a manos de Luis de Llano al mantener una relación con ella cuando era menor de edad.

Al ser captada por las cámaras del programa Ventaneando junto con su pareja Alejandro Soberón antes de viajar a Nueva York, la exTimbiriche fue cuestionada por el señalamiento que hizo contra el productor en su cuenta de Twitter, a lo que dijo:

“Yo lo único que hice fue contar la verdad, no quiero hablar más del tema, pero les agradezco su interés y su solidaridad”.

Al escuchar los comentarios con respecto a que la hermana de Luis reveló que el productor atraviesa por un cuadro de depresión debido a que varios proyectos laborales le han sido cancelados, Sasha comentó:

“No voy a hacer comentarios, muchas gracias, lo único que te puedo decir, es que estoy muy sacudida, muy movida, conmovida con la reacción de solidaridad que he recibido, y muy movida también por las personas que aún hoy todavía no pueden ver claramente lo que sucedió y nombrarlo mientras ese tipo de conductas sigan existiendo y se sigue normalizando algo que no es correcto. No para mí, para niños y niñas en el futuro”.

Por otra parte, la intérprete de “Rueda mi mente” agradeció el mensaje que colocó su colega Rebecca Jones con relación a su confidencia. “Sí me enteré y agradezco profundamente su gesto, como el que agradezco de todas las personas que han entendido cómo fue la situación”.

Finalmente, Sokol no descartó la idea de acudir con las autoridades y recibir el apoyo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y abrir una investigación basada en su denuncia. “Estoy analizando todas mis opciones, gracias”, culminó.