Raúl Araiza confesó si forma parte de la lista de artistas que tendrá que pagar la multa por publicitar un partido político en plena veda electoral en México.

Debido a que recientemente se reveló que quienes violaron esta regla política al promocionar al partido político Verde Ecologista, podrían pagar una multa de hasta 133 mil pesos, es que el presentador aclaró su situación.

“No, no, no, en mi caso no me ha llegado nada, normal, nada, nada (de notificación)”, fueron las primeras palabras de Araiza ante las preguntas de la prensa a su salida de Televisa San Ángel.

No obstante, se dijo dispuesto a colaborar con las autoridades si es necesario. “Yo creo que cada quién tendrá que arreglar su tema personal, yo supongo, pero no, sino con toda tranquilidad”.

Y agregó: “llevo 13 años estando tranquilo, o sea, es que yo he sido parte de y militante de… hablo por mí, entonces no, tranquilo amigo”.

Antes de retirarse del lugar, Raúl bromeó con la idea de que su compañero Jorge Van Rankin lo sacaría del problema si estuviera en algún aprieto económico. “Que vaya el Burro y me saqué él”, dijo al escuchar que lo imaginaban juntando el dinero para pagar la multa.

La lista que publicó el Instituto Nacional Electoral contempla alrededor de 76 celebridades, además de un grupo de 50 influencers que deberán pagar una sanción por su acto.