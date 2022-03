Querétaro, 28 marzo 2022.- El presidente en Querétaro de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), Jorge Luis Camacho Ortega, estimó que no más del 20 por ciento de las empresas agremiadas podrá otorgar la prestación de las utilidades.

El empresario sostuvo que aún existen muchas empresas que reportaron pérdidas económicas durante el año 2021, derivado de las circunstancias económicas derivadas de la pandemia por COVID-19; y por fenómenos internacionales.

Sin embargo, advirtió que aquellas empresas que sí tuvieron ganancias, estarán obligadas por ley a entregar este recurso a los empleados, antes del 31 de mayo.

“El tema es que muy pocas tuvieron utilidades. Sí hay que tener cuidado, de que en muchas empresas no va a haber reparto de utilidades porque tuvieron pérdidas. Que los colaboradores no vayan a pensar en que no se dio el reparto de utilidades porque no hubo, porque la empresa perdió dinero; pero aquellas que sí tuvieron utilidades, lo tienen que dar”, argumentó.

Camacho Ortega enfatizó que los principales rubros a los que se dedican las empresas que tendrían recursos para las utilidades son: tecnologías, empresas de alimentos, tiendas de autoservicios y de logística y empaque, entre otros.

Por otro lado, el líder de COPARMEX Querétaro resaltó que al día de hoy, los contagios registrados de la pandemia por COVID-19 en las empresas no ha rebasado el 2 por ciento de la plantilla laboral.

En este sentido, comentó que se mantendrán en la mayoría de estas empresas los protocolos sanitarios que marcan las disposiciones estatales; pues consideró que la pandemia aún no ha terminado.

Además, precisó que será necesario generar procesos de capacitación al interior de los centros de trabajo, para que los integrantes “aprendan a convivir con el virus”.

“Hemos generado una cultura ciudadana de cuidarnos. Creo que eso debe de mantenerse; pero por otro lado, debemos de comenzar a hacer una vida adecuada a las circunstancias nuevas; no podemos hacer una vida como era antes”, concluyó.