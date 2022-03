Plástico y papel rehabilitan a pacientes del CRI en San Juan del Río

San Juan del Río, 25 marzo 2022.- Continúa la campaña de recolección de papel y plástico en las instalaciones del Centro de Rehabilitación Integral (CRI) con el objetivo de conseguir aparatos para la rehabilitación de personas con discapacidad motora.

La institución tiene un convenio con la fundación Bertha O. de Osete, para el intercambio de material reciclable por aparatos de rehabilitación física, como sillas de ruedas, andaderas, bastones, entre otros equipos.

La subdirectora del CRI, Guadalupe Jiménez Soto, mencionó que la fundación Bertha O. de Osete es una institución de Asistencia Privada no lucrativa que fabrica aparatos de alta calidad para la rehabilitación y tiene programas de apoyo para instituciones privadas y de gobierno.

La campaña de recolección dura todo el año, con el fin de que el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebra el 3 de diciembre, se haga entrega de los aparatos a las personas que más lo necesitan.

Se dijo que la fundación acude a las instalaciones del CRI los días viernes de cada semana para recoger el material recolectado, al referir que se van juntando puntos para que al finalizar el año la fundación haga las aportaciones de lo que se juntó.

La institución también contribuye a la donación de particular a particular que se trata de personas que ya no ocupan sus aparatos y los donan a personas de bajos recursos que tienen la necesidad.

Por último, la servidora pública, hizo un llamado a la ciudadanía, para que aporte un granito de arena, llevando materiales reciclables, sobre todo de pet, a las instalaciones del CRI para que puedan ser canjeados.