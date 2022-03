Trabajan escuelas de San Juan del Río en idioma inglés

San Juan del Río, 23 marzo 2022. El nivel básico educativo en San Juan del Río pretende superarse, capacitando a jóvenes estudiantes en el dominio de una segunda lengua.

La falta de preparación en un segundo idioma como el inglés, es uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta la mayoría de los jóvenes al buscar un trabajo competitivo.

En la secundaria General Antonio Caso, ubicada en el centro de San Juan del Río, más de 500 alumnos de todos los niveles reciben clases de inglés tres horas a la semana, de lunes a viernes.

“Al principio los alumnos presentan ciertas barreras de no puedo, no me sale, no le entiendo y precisamente con dinámicas que trabajamos con ellos en clases, tratamos de hacer un ambiente favorecedor para que puedan aprender este idioma”, comentó la maestra Cristina Saucedo.

De acuerdo a los estándares de la Secretaría de Educación Pública (SEP) un niño que egresa de la secundaria, en teoría debería obtener sin ningún problema un nivel que le permitiera mantener una conversación fluida con cualquier turista, sin ninguna dificultad.

“Una vez que nuestros alumnos egresan de nuestra escuela secundaria, salen mínimo con un 60 o 70 por ciento de nivel de inglés”, afirmó la profesora.

La educación básica en San Juan del Río tiene como reto implementar esta asignatura, exhortando a los maestros a dar lecciones en otro idioma, a estudiantes que no cuentan con la materia en sus primarias, ocasionando un bajo nivel de habla.