Mayela Laguna, esposa de Luis Enrique Guzmán, rompió el silencio luego de difundirse algunos audios en los que aparentemente habla mal de su marido y la familia Guzmán.

“A mi hace unos meses me extorsionaron con sacar información mía íntima, ya que me hackearon mi celular, y me extorsionaron y no hice caso y dije ‘haz lo que quieras’, y creo que son estos audios”, explicó la cuñada de Alejandra Guzmán en entrevista para el programa Hoy.

Posteriormente, Mayela recalcó: “si en algún momento hablé mal de mi marido, o de la familia Guzmán, fue en algún momento de vulnerabilidad, que le conté a alguna amiga, como todos en esta vida hablamos de lo que nos pasa”.

Debido a que en los audios presuntamente se le escucha decir que ella se hace cargo de la pizzería que puso junto con Luis Enrique, pero que no recibe nada de sueldo, además de que supuestamente no baja de macho a su esposo y confiesa sentirse una esclava, Laguna manifestó:

“Esta pizzería es de Luis Enrique y mía, los dos la pusimos con todo el esfuerzo y los dos recibimos dinero de esto. No he escuchado los audios, ni los quiero escuchar, obviamente si los llego a escuchar y oigo que está distorsionado voy a defenderlo, sino, pues sí es la verdad, así pasa, así pasa en todas las familias del mundo, nada más que esta familia es única”.

Sin embargo, el escándalo no termina ahí, pues aparentemente una amiga de Luis Enrique reveló a una publicación de circulación nacional que el hermano de Alejandra y su esposa son una pareja destructiva, y ambos consumen alcohol y otras sustancias, además de que para Luis Enrique la rockera es una mina de oro.

“Una revista que lleva meses, años, tirándonos mala onda a esta familia, nosotros estamos unidos, estamos juntos y todo lo que dice escrito en la revista es mentira, como siempre”, remató.