El actor mexicano que debutó en la pantalla grande con la cinta “Los Hijos de Sánchez” al lado de personajes como Anthony Quinn y Katy Jurado, reveló cómo se encuentra luego de haber sido denunciado en dos ocasiones por abuso en contra de menores de edad en Estados Unidos.

Durante su encuentro con la prensa mexicana, Jorge Reynoso comentó: “Injusticia hermanos, mentiras nada más, pero pronto lo vamos a aclarar, eso lo vamos a hacer en corto, no se los puedo comentar, me encantaría decírselos ahorita, pero es mi defensa […] cuando yo sepa algo haremos una rueda de prensa y les aviso”.

El artista que tuvo que pagar una fianza millonaria para enfrentar su proceso en libertad, reflexionó sobre la forma en que algunos amigos y familiares reaccionaron a estos señalamientos en su contra.

“Es muy bueno, porque te sacude, se quedan los que se tienen que quedar, los que decían que eran tus amigos ya no están, los que decían que eran tu familia tampoco, pero los que no eran tus amigos ahora lo son, entonces es un cambio muy padre”, manifestó.

Conjuntamente, el artista de 64 años recalcó que en este momento se ha refugiado en la palabra de Dios. “Del mero, mero, del patrón, de nuestro señor, es el que me ha da fortaleza y el es juez de jueces, es el que va a poner las cosas en claro muy pronto. Yo soy cristiano, entonces lo vemos como un proceso, dice la escritura que te tienen que pasar por fuego para llegar a otro nivel, yo lo creo, estoy seguro de eso, Dios no me ha abandonado, aquí estoy, el gran mensaje de siempre que es ‘no confíes en el hombre, porque miente, confía en Dios que es el único que lo hace’”.

Por último, Reynoso confesó que por ahora no le interesa volver al mundo del espectáculo. “Yo me retiré hace 15 años, me retiré con un Récord Guinness de películas, me retiré bien, puse otros negocios en Estados Unidos, pero si retomo, retomaría las series, soy productor también, pero ya estamos muy viejos para eso”.